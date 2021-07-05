Последние новости Эльзы: внимание Флориды: ожидается, что на Кубу обрушится тропический шторм, прежде чем он пройдет возле ключей

Еще номер Флориды Жителей просят подготовиться к Тропический шторм ЭльзаИ Который приближается к суше на Кубе после удара на выходных южного побережья Гаити и Доминиканской Республики. По меньшей мере три человека погибли.

Национальный центр ураганов в понедельник расширил свои предупреждения о тропических штормах и ведет мониторинг на север вдоль западного побережья Флориды. В понедельник утром Эльза приближалась к западу и центральной части Кубы.

По словам официальных лиц, мониторинг штормовых нагонов также осуществляется в некоторых частях западного побережья Флориды.

Эльза, которая ранее в субботу была ураганом категории 1, ослабла в своем приближении, прежде чем отправиться на Кубу, и ее оценка была понижена до тропического шторма.

До этого шторм прокатился по Карибскому морю и в какой-то момент имел максимальную скорость ветра 65 миль в час.

Последний выпуск ELSA: Предупреждение о тропическом шторме для частей Флорида-Кис

По сообщению Национального центра ураганов, в понедельник и вторник вечером в некоторых частях Флорида-Кис и на юго-западе Флориды ожидается тропический шторм. Между тем, официальные лица также отметили, что «мониторинг тропических штормов и мониторинг штормовых нагонов проводится на большей части западного побережья Флориды».

По данным Национального центра ураганов, предупреждение о тропическом шторме выдается, когда «прогнозируются условия тропического шторма где-то в пределах зоны предупреждения».

Вахта с тропическим штормом выдается, когда «в районе дежурства возможны условия тропического шторма».

Эльза разрушает карибские острова как бассейны Флориды для эффекта

Национальный центр по ураганам заявил, что Эльза, как ожидается, приблизится к Флорида-Кис, полуострову Флорида и прибрежной Джорджии в течение среды, что принесет проливные дожди, которые могут привести к «отдельным вспышкам и наводнениям в городских и малых реках».

Шторм побудил губернатора Флориды Рона ДеСантиса объявить чрезвычайное положение в 15 округах Флориды, включая округ Майами-Дейд, где на прошлой неделе обрушился многоэтажный жилой дом.

ДеСантис предупредил жителей, чтобы они были готовы к потенциальному наводнению, которое может привести к отключению электроэнергии.

«Пришло время пополнить запасы запасов и пересмотреть свой план урагана», – написал ДеСантис в своем твите.

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По данным Национального центра ураганов, после обрушения Флориды в прибрежном районе Южной Северной Каролины ожидается сильный дождь, который также может спровоцировать «внезапные наводнения и наводнения в городах».

Побережья Джорджии и Каролины также подвержены риску тропических штормов и их последствий в среду и четверг.

Рон Плетцер из Fox News, Бри Стимсон и Ассошиэйтед Пресс способствовал этому отчету.