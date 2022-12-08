Последние санкции ЕС нацелены на российский «промышленный комплекс» — ПОЛИТИКО

По его словам, Европейская комиссия хочет парализовать «российский военно-промышленный комплекс» новым пакетом санкций, затрагивающим группу отраслей. Документы получены ПОЛИТИКО.

Пакет направлен на то, чтобы задушить «укрепление промышленного потенциала России» за счет расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России».

В юридическом тексте говорится, что эти новые санкции распространяются на двигатели беспилотников, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с беспорядками и электронные компоненты.

ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в аэрокосмической отрасли, «включив в него авиадвигатели и их части», а также поставить под новые ограничения «ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы».

в отдельный документ Детализируя список новых организаций, попавших под санкции, лицензии на вещание НТВ/НТВ Мир, России 1, РЕН ТВ и Первого канала также будут приостановлены, как и ранее. упомянул ПОЛИТИКО.

а Третий документв который входят лица, включенные в девятый пакет санкций комитета, налагает новые ограничения на несколько военизированных формирований и сторонников превосходства белой расы, а также налагает санкции на Яна Игоревича Петровского — командира так называемой Русской оперативной группы, который поддерживает тесные связи с Вагнером. Специальная военная группа.

Послы ЕС в настоящее время обсуждают новый санкционный список с целью его принятия на этой или в начале следующей недели. Предложения должны иметь поддержку всех стран ЕС.