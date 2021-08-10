Последние телевизоры Roku TCL были обновлены до полной версии Google TV.

TCL – крупный игрок на сцене бюджетного телевидения. Хотя компания Делает несколько комплектов Android, использует большинство своих предложений Року Для всех ваших компактных развлечений. Вернувшись на CES, TCL пообещала продать свой первый Google TV где-то в 2021 годуИ с сегодняшним объявлением он выполняет это обещание.

Ранее мы хвалили обновленную развлекательную платформу Google в нашем обзоре Chromecast в прошлом году, а Новые TCL 5-й и 6-й серий Получите тот же опыт без ключа. Компания намерена продолжить продажу всех своих аналогов Roku, но дизайн и характеристики были улучшены в вариантах Google TV. Series 5, например, имеет более тонкую лицевую панель, которая определяет панель 4K QLED, а также переменную частоту обновления и «автоматический игровой режим» для уменьшения задержки во время игры.

Между тем, 6-я серия – это заметное улучшение по сравнению с оригинальными моделями Roku с встраиванием 4K при 120 Гц. Предыдущие модели TCL были способны выводить только 1440p при 120 Гц, что делает это идеальным для тех, кто хочет подготовить свой следующий телевизор к будущему в любое время, когда они могут получить в свои руки PS5 или Xbox Series X. С двумя входами HDMI 2.1 вы даже можете запускать оба устройства с максимальной производительностью без необходимости менять кабели. Помимо этого, вы получаете такую ​​же великолепную мини-светодиодную панель, только с новой операционной системой, которая выглядит и ощущается намного более современной.

Перейти на Google TV Он поставляется с полной поддержкой трансляции с вашего телефона, что идеально подходит для случаев, когда вам не хочется перемещаться по интерфейсу с помощью пульта дистанционного управления. И Series 5, и Series 6 также имеют микрофоны для голосового управления без помощи рук, встроенные в сам телевизор. Физический переключатель для отключения постоянного прослушивания должен смягчить любые проблемы с конфиденциальностью. Поскольку прилагаемый пульт дистанционного управления также поддерживает голосовые команды, активируемые кнопками, вы все равно можете искать клавиатуру без постоянно активного микрофона в своем доме.

Все новые телевизоры Google TV от TCL (за исключением 75-дюймовой 6-й серии) будут доступны для предварительного заказа сегодня и должны быть отправлены в ближайшие недели. Серии 5 начинаются с 599 долларов за 50-дюймовый телевизор, а 6-я серия. -Серия начинается с 599 долларов. Серия начинается с 949 долларов за 55-дюймовую модель. Вы можете проверить их все в Best Buy, используя приведенные ниже ссылки, хотя указанные цены в настоящее время выше рекомендованной рекомендованной ценой розничной цены, предложенной TCL.