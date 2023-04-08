Последние AirPods Pro от Apple достигли рекордно низкого уровня на Amazon

Вы давно отказались от своего новогоднего решения привести себя в форму? Эй, вступай в клуб! Хорошей новостью является то, что весна приносит с собой солнечные дни, поэтому идея выхода на пробежку должна быть как минимум. Начинается стать более привлекательным. Но если вам нужна дополнительная мотивация, у нас есть еще одна хорошая новость: AirPods Pro второго поколения от Apple снова Продается за $199,99 на Amazon. И Волмартчто соответствует лучшей цене на данный момент.

Новые AirPods Pro предлагают лучшее шумоподавление, чем их предшественники, что позволяет невероятно легко отключаться от отвлекающих факторов, пока вы бегаете на улице или в спортзале. Он также выглядит лучше и может похвастаться некоторыми новыми преимуществами, включая элементы управления на основе смахивания и встроенный в корпус динамик, который позволяет легко находить потерянные наушники с помощью приложения Apple Find My. Они также поставляются с четвертым, меньшим ушным вкладышем для тех, кто изо всех сил пытается найти идеальную посадку. В общем, это одни из лучших беспроводных наушников, которые вы можете купить, особенно если у вас уже есть другие устройства от Apple.

Мы считаем Pro 2 одним из лучших проводных видеодомофонов, которые вы можете купить. Он не только имеет качество видео 1536p HD, но и может захватить весь ваш балкон благодаря большому полю зрения. Другие полезные функции включают точное обнаружение движения, а также оповещения о пакетах и ​​людях. Однако, хотя он хорошо работает с Amazon Alexa, имейте в виду, что он плохо интегрируется с большинством других платформ умного дома. Кроме того, имейте в виду, что вам придется заплатить за план Ring Protect (начиная с 3,99 долларов в месяц), чтобы просматривать записанные кадры и использовать многие функции, включая интеллектуальные оповещения. READ Джастин Лонг, также известный как «Я Mac», запускает Apple в новой рекламе Intel.

В отличие от Watch 4, Watch 5 и Watch 5 Pro имеют датчик температуры, а также увеличенное время автономной работы и расширенные функции, такие как специальное отслеживание сна. Galaxy Watch 5 Pro большего размера предлагает больше функций для активного отдыха, в том числе пошаговую навигацию по маршруту и ​​возврат для туристов и велосипедистов.

iPad 10-го поколения занимает странное место в линейке планшетов Apple, но это все еще достойный планшет, если вы можете получить его со скидкой. Фото Дэна Сейферта/The Verge

Если вы ищете планшет, Последний iPad от Apple Он вернулся к рекордно низкому уровню в 399 долларов (скидка 50 долларов) в различных цветах. Амазонка. iPad десятого поколения оснащен более быстрым процессором, чем его предшественник, большим 10,9-дюймовым экраном, портом USB-C, а также селфи-камерой посередине, которая пригодится при использовании iPad в альбомной ориентации.

Однако iPad 10-го поколения мало чем отличается от модели 9-го поколения. Если вы сможете обойтись без вышеперечисленных изменений и редизайна обновленного планшета iPad Air, то сможете значительно сэкономить, купив iPad последнего поколения — Который также продается по цене от 269 долларов (скидка 60 долларов) в обоих случаях. Амазонка И Волмарт. IPad 2021 года по-прежнему достаточно быстр для выполнения большинства задач, и, хотите верьте, хотите нет, он оснащен разъемом для наушников на тот случай, если вы все еще предпочитаете проводные наушники.