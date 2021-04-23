Последний: WH: США помогают Индии в связи с ростом числа случаев заражения вирусом | Ученый

Горный гид Лукас Фуртенбах предупредил, что, если не будут приняты меры безопасности, вирус может распространиться среди сотен альпинистов, гидов и других помощников, которые сейчас проживают у подножия Эвереста.

По словам Фортенбаха, который возглавляет команду из 18 альпинистов на Эверест и его сестру на вершину горы Лотос, может быть больше одного случая на горе, где норвежец жил с несколькими другими в течение нескольких недель.

По его словам, любая вспышка болезни может преждевременно закончить сезон альпинизма, еще до наступления благоприятной погоды в мае.

Берлин – Десятки немецких актеров разместили видео, протестующие против политики правительства перед лицом пандемии коронавируса, что вызвало критику со стороны некоторых из их коллег.

Выдающиеся актеры немецкоязычного мира, в том числе Ульрих Тукур, Фолькер Брош, Мерт Бейкер, Ульрих Фолькертс и Жан-Жозеф Леверс, разместили свои клипы, некоторые из которых были сатирическими или сатирическими, в Instagram или YouTube в четверг. Используйте хэштег #allesdichtmachen – «закрыть все».

На этой неделе парламент Германии одобрил закон, устанавливающий стандартные ограничения в регионах, где вирус распространяется очень быстро, включая блокировку и комендантский час с 22:00 до 5:00. Многие культурные объекты закрыты уже несколько месяцев.