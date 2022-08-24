Последняя российско-украинская война: что мы знаем на 182-й день вторжения | Украина

Украина Подготовка к возможным ударам России Потому что это День Независимости И 31 год со дня окончания советской власти. Власти отменили торжества в Киеве, поскольку чиновники предупредили, что Россия готовится атаковать столицу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация от украинских спецслужб и международных партнеров о растущей угрозе, а Соединенные Штаты заявили, что верят Россия нацелится на гражданскую и государственную инфраструктуру В ближайшие несколько дней. Минобороны Украины посоветовало украинцам быть особенно осторожными, сославшись на угрозу ракетных ударов и «провокаций» со стороны России.

Многие мирные жители пытались покинуть Киев из-за опасений нападения РоссииОб этом сообщил советник Президента Украины. Алекс Роднянски сказал, что люди были обеспокоены и что «определенно есть некоторая обеспокоенность» по поводу атаки, которая может поразить центры принятия решений в среду. Россия и путинский режим «действительно помешаны на датах и ​​символах, поэтому было бы логично проявлять бдительность и быть готовым к нападению в День независимости», — заявил глава разведывательного управления министерства Андрей Юсов.

Зеленский Россия предупредила о жестком ответе За любые теракты в День Независимости. Россия «получит ответ, сильный ответ».

Зеленский заявил, что Украина не согласится ни с одним предложением заморозить существующие линии фронта, чтобы «умиротворить» Москву, которая контролирует около 22% территории Украины, включая Крым. Пока мы есть, мы не готовы к прекращению огня. Мы дали понять, что не будет ни Минска-3, ни Минска-5, ни Минска-7. Мы не будем играть в эти игры, мы таким образом потеряли часть своей территории… Это ловушка», — сказал он во время пресс-конференции после саммита крымской подиума в Киеве.

Зеленский Он также пообещал вернуть Крым Украине., заявив, что она станет частью Европейского Союза вместе с остальной частью страны. «Мы вернем Крым, потому что это наша территория. Каким путем мы решим. Мы сами решим, не советуясь ни с какой другой страной. С Крыма все началось, Крымом и закончится». READ Красный Крест снова направляется в Мариуполь, поскольку Россия переключает внимание на Украину

Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что посетит оккупированную Россией Запорожскую АЭС. В Украине «в ближайшие дни, если продолжающиеся переговоры увенчаются успехом».

Соединенные Штаты намерены объявить о новом пакете помощи для безопасности Украины на общую сумму около 3 миллиардов долларов. (2,5 миллиарда фунтов стерлингов), заявили официальные лица, чтобы подготовить его к войне на истощение и обеспечить оборонительную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Официальные лица США сообщили Associated Press, что деньги пойдут на финансирование контрактов на поставку до трех типов беспилотников и другого оружия, боеприпасов и оборудования, которые могут не появиться на поле боя в течение года или двух.

Украина обвинила Россию в ее владении Организовано незаконное массовое усыновление украинских детей После их перебросили с оккупированных территорий на материковую часть России. Более 1000 детей из Мариуполя [a southern Ukrainian city occupied by Russian troops] Незаконно переданы иностранцам в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае в Сибири, заявили в МИД Украины.

В ООН заявили, что «глубоко обеспокоены» планами поддерживаемых Россией властей провести судебные процессы над захваченными украинскими солдатами в Мариуполе. Представитель Управления ООН по правам человека заявил, что пророссийские чиновники, по-видимому, устанавливали металлические клетки в одном из холлов Мариуполя в рамках планов по созданию так называемого «международного трибунала». Такая операция сама по себе может быть приравнена к военному преступлению.