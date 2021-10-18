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После закрытия школ в России проводятся тренинги для служения …… | Новостные репортажи

19 октября, 2021
Marfa Fedoroa

В течение полувека российские евангелисты опасались последствий антиэкстремистских законов, которые контролируют и ограничивают религиозную жизнь в стране. Новые поправки к законам о религии, которые должны вступить в силу в этом месяце, расширяют правительственные постановления в отношении религиозного обучения после ряда недавних закрытий семинарий.

Государство требовало, чтобы все священнослужители, религиозные лидеры и миссионеры, прошедшие обучение за рубежом, прошли курс «Государственно-общинные отношения в Российской Федерации», а затем были повторно аккредитованы центральной религиозной организацией Форум 18. упомянул Ранее в этом году.

Как и многие российские евангелические лидеры, президент Московской духовной семинарии Петр Мицкевич обеспокоен введением в действие новых поправок, которые, как говорят, являются крупнейшим усилением государственного контроля над религией со времен закона Яровой 2016 года, запрещающего обращение в веру в стране.

«Мы хотим работать в России на законных основаниях, чтобы мы могли сосредоточиться на влиянии на Россию ради Евангелия», – сказал Мицкевич, который также является исполнительным директором Союза баптистов России. «Мы предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что понимаем требования и стараемся удовлетворить все вопросы».

Московская духовная семинария уже ощутила последствия правовой цензуры в стране. Школа лишилась лицензии и опломбировала помещения после проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в октябре 2018 года.

Агентство заявило, что в семинарии отсутствует «разработанная и утвержденная образовательная программа», и перечислило, какие государственные инспекторы рассматривают вопросы безопасности и гигиены труда. Правительство не выдало новую лицензию на открытие школы до июля 2021 года.

Мицкевич объяснил проблему тем, что он назвал «бумажной волокитой и бюрократией», а новую лицензию назвал «чудом от Бога».

Московская духовная семинария была одним из трех российских евангелических институтов, лицензии которых были отозваны за последние три года.

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как форум 18 упомянулЕвразийская духовная семинария Союза пятидесятников России лишилась лицензии в ноябре 2018 года в результате судебных исков, возбужденных против нее Рособронадзором. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии лишилась лицензии на высшее образование 6 апреля, в то время как другая лютеранская семинария борется в суде за сохранение своей лицензии.

Российские евангелические лидеры заявили, что ожидают принятия новых правил еще до того, как президент Владимир Путин подписал их в апреле.

По словам Александра Негрова, бывшего президента Санкт-Петербурга Христианина, несколько церквей и служений в России начали разрабатывать стратегии несколько лет назад, чтобы обеспечить зачисление своих прихожан и других сотрудников с дипломами зарубежных университетов или семинарий на программы религиоведения в российских вузах. . Университет.

«Большинство нынешних преподавателей Санкт-Петербургского христианского университета имеют российскую государственную аккредитацию наряду с курсами религиоведения», – сказал Негроув, который переехал в США и основал Институт Ходоса в 2013 году. Тренинг по этическому лидерству для Евразии.

Требования к инструкторам за границей распространяются как на граждан России, так и на неграждан, но Закон Яровой 2016 года заставил практически всех иностранных миссионеров покинуть страну.

Константин Бендас, глава московского Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, сказал, что считает поправки эквивалентными или даже более строгими, чем положения Закона Яровой.

В то время как закон 2016 года в основном нацелился на внешнюю деятельность религиозного объединения, такую ​​как конгрегация и евангелизация, Бендас сказал, что новые изменения касаются внутренней жизни церкви, такой как образование и занятость. Требования к образованию относятся к духовенству и не духовенству и нацелены на тех, кто играет образовательную или руководящую роль в служении.

«Отныне государство может проверять каждого человека, который во время службы выходит на сцену и вообще проявляет какую-то активность в церковном сообществе», – сказал Бендас.

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Российские евангелические лидеры говорят, что большая часть неопределенности связана с неравномерным или непредсказуемым правоприменением. Согласно «Форуму 18», поправки также запрещают лицам, обозначенным как «экстремисты», участвовать в религиозных группах, а предприятиям, таким как библиотеки и НПО, также запрещено использовать религиозные фразы или обозначения в своих именах без разрешения.

«На самом деле важна не формулировка закона, а во многом его толкование местными властями», – сказал Негроув. «Мы действительно не знаем, что произойдет».

В результате многие лидеры опасаются, что их министерства будут наказаны. В некоторых областях сотрудники правоохранительных органов пытаются справедливо обеспечивать соблюдение закона, но некоторые полицейские, не знающие границ закона, выходят за пределы своей юрисдикции.

«Некоторые милиционеры прилагают большие усилия для работы с церквями, – сказал Виталий Власенко, генеральный секретарь Российского евангелического альянса. Другие копы не знают закона. Нам нужно время, чтобы научить их “.

правительственный чиновник Опишите это Требование дополнительной подготовки духовенства с иностранным образованием «направлено на защиту духовного превосходства России».

В более долгосрочной перспективе евангелические лидеры рассматривают поправки как способ для российского правительства вытеснить иностранные идеи и укрепить связи между Кремлем и руководством Русской православной церкви.

Сергей Ракуба, глава Mission Eurasia, миссионерского агентства в Восточной Европе и России, базирующегося во Франклине, штат Теннесси, назвал эти модификации «очень мощным инструментом».

«Это часть плана, который правительство давно разработало для работы с Русской православной церковью», – сказал Рахуба.

Религии меньшинств подвергаются критике в России, особенно если они считаются «экстремистскими». За исключением Свидетелей Иеговы, которым запретили работать в стране в 2017 году, евангелисты были религиозной группой, наиболее наказуемой в первые несколько лет действия антиевангелистских законов.

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В прошлом, сказал Мицкевич, русские христиане находили способы проповедовать Евангелие даже в условиях государственных препятствий. Теперь им снова придется найти способ адаптироваться к политическим условиям.

«Мы хотим духовного единства, возможности и свободы совершать служение, строить церкви, проводить евангелизацию, создавать школы», – сказал Мицкевич, все еще надеясь на духовное пробуждение в стране. «Для этого нам всем придется адаптироваться».

Он сказал, что чудо уже произошло. Франклин Грэм принял приглашение Российской Федерации евангельских христиан-баптистов выступить 9-10 июля 2022 года в Санкт-Петербурге во время так называемого Фестиваля надежды. Площадкой фестиваля станет Ледовый дворец Санкт-Петербурга на 12 тысяч мест.

Мицкевич сказал, что российские церкви планируют использовать это мероприятие для стимулирования евангелизации в течение года.

«Молитесь за большие толпы людей и за то, чтобы многие люди слышали Евангелие», – сказал он.

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