После закрытия школ в России проводятся тренинги для служения …… | Новостные репортажи





В течение полувека российские евангелисты опасались последствий антиэкстремистских законов, которые контролируют и ограничивают религиозную жизнь в стране. Новые поправки к законам о религии, которые должны вступить в силу в этом месяце, расширяют правительственные постановления в отношении религиозного обучения после ряда недавних закрытий семинарий.

Государство требовало, чтобы все священнослужители, религиозные лидеры и миссионеры, прошедшие обучение за рубежом, прошли курс «Государственно-общинные отношения в Российской Федерации», а затем были повторно аккредитованы центральной религиозной организацией Форум 18. упомянул Ранее в этом году.

Как и многие российские евангелические лидеры, президент Московской духовной семинарии Петр Мицкевич обеспокоен введением в действие новых поправок, которые, как говорят, являются крупнейшим усилением государственного контроля над религией со времен закона Яровой 2016 года, запрещающего обращение в веру в стране.

«Мы хотим работать в России на законных основаниях, чтобы мы могли сосредоточиться на влиянии на Россию ради Евангелия», – сказал Мицкевич, который также является исполнительным директором Союза баптистов России. «Мы предпринимаем шаги, чтобы убедиться, что понимаем требования и стараемся удовлетворить все вопросы».

Московская духовная семинария уже ощутила последствия правовой цензуры в стране. Школа лишилась лицензии и опломбировала помещения после проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в октябре 2018 года.

Агентство заявило, что в семинарии отсутствует «разработанная и утвержденная образовательная программа», и перечислило, какие государственные инспекторы рассматривают вопросы безопасности и гигиены труда. Правительство не выдало новую лицензию на открытие школы до июля 2021 года.

Мицкевич объяснил проблему тем, что он назвал «бумажной волокитой и бюрократией», а новую лицензию назвал «чудом от Бога».

Московская духовная семинария была одним из трех российских евангелических институтов, лицензии которых были отозваны за последние три года.

как форум 18 упомянулЕвразийская духовная семинария Союза пятидесятников России лишилась лицензии в ноябре 2018 года в результате судебных исков, возбужденных против нее Рособронадзором. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии лишилась лицензии на высшее образование 6 апреля, в то время как другая лютеранская семинария борется в суде за сохранение своей лицензии.

Российские евангелические лидеры заявили, что ожидают принятия новых правил еще до того, как президент Владимир Путин подписал их в апреле.

По словам Александра Негрова, бывшего президента Санкт-Петербурга Христианина, несколько церквей и служений в России начали разрабатывать стратегии несколько лет назад, чтобы обеспечить зачисление своих прихожан и других сотрудников с дипломами зарубежных университетов или семинарий на программы религиоведения в российских вузах. . Университет.

«Большинство нынешних преподавателей Санкт-Петербургского христианского университета имеют российскую государственную аккредитацию наряду с курсами религиоведения», – сказал Негроув, который переехал в США и основал Институт Ходоса в 2013 году. Тренинг по этическому лидерству для Евразии.

Требования к инструкторам за границей распространяются как на граждан России, так и на неграждан, но Закон Яровой 2016 года заставил практически всех иностранных миссионеров покинуть страну.

Константин Бендас, глава московского Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, сказал, что считает поправки эквивалентными или даже более строгими, чем положения Закона Яровой.

В то время как закон 2016 года в основном нацелился на внешнюю деятельность религиозного объединения, такую ​​как конгрегация и евангелизация, Бендас сказал, что новые изменения касаются внутренней жизни церкви, такой как образование и занятость. Требования к образованию относятся к духовенству и не духовенству и нацелены на тех, кто играет образовательную или руководящую роль в служении.

«Отныне государство может проверять каждого человека, который во время службы выходит на сцену и вообще проявляет какую-то активность в церковном сообществе», – сказал Бендас.

Российские евангелические лидеры говорят, что большая часть неопределенности связана с неравномерным или непредсказуемым правоприменением. Согласно «Форуму 18», поправки также запрещают лицам, обозначенным как «экстремисты», участвовать в религиозных группах, а предприятиям, таким как библиотеки и НПО, также запрещено использовать религиозные фразы или обозначения в своих именах без разрешения.

«На самом деле важна не формулировка закона, а во многом его толкование местными властями», – сказал Негроув. «Мы действительно не знаем, что произойдет».

В результате многие лидеры опасаются, что их министерства будут наказаны. В некоторых областях сотрудники правоохранительных органов пытаются справедливо обеспечивать соблюдение закона, но некоторые полицейские, не знающие границ закона, выходят за пределы своей юрисдикции.

«Некоторые милиционеры прилагают большие усилия для работы с церквями, – сказал Виталий Власенко, генеральный секретарь Российского евангелического альянса. Другие копы не знают закона. Нам нужно время, чтобы научить их “.

правительственный чиновник Опишите это Требование дополнительной подготовки духовенства с иностранным образованием «направлено на защиту духовного превосходства России».

В более долгосрочной перспективе евангелические лидеры рассматривают поправки как способ для российского правительства вытеснить иностранные идеи и укрепить связи между Кремлем и руководством Русской православной церкви.

Сергей Ракуба, глава Mission Eurasia, миссионерского агентства в Восточной Европе и России, базирующегося во Франклине, штат Теннесси, назвал эти модификации «очень мощным инструментом».

«Это часть плана, который правительство давно разработало для работы с Русской православной церковью», – сказал Рахуба.

Религии меньшинств подвергаются критике в России, особенно если они считаются «экстремистскими». За исключением Свидетелей Иеговы, которым запретили работать в стране в 2017 году, евангелисты были религиозной группой, наиболее наказуемой в первые несколько лет действия антиевангелистских законов.

В прошлом, сказал Мицкевич, русские христиане находили способы проповедовать Евангелие даже в условиях государственных препятствий. Теперь им снова придется найти способ адаптироваться к политическим условиям.

«Мы хотим духовного единства, возможности и свободы совершать служение, строить церкви, проводить евангелизацию, создавать школы», – сказал Мицкевич, все еще надеясь на духовное пробуждение в стране. «Для этого нам всем придется адаптироваться».

Он сказал, что чудо уже произошло. Франклин Грэм принял приглашение Российской Федерации евангельских христиан-баптистов выступить 9-10 июля 2022 года в Санкт-Петербурге во время так называемого Фестиваля надежды. Площадкой фестиваля станет Ледовый дворец Санкт-Петербурга на 12 тысяч мест.

Мицкевич сказал, что российские церкви планируют использовать это мероприятие для стимулирования евангелизации в течение года.

«Молитесь за большие толпы людей и за то, чтобы многие люди слышали Евангелие», – сказал он.