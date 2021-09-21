После НАТО и Quadri глава Совбеза России говорит о новом блоке – Агус

Секретарь Совета безопасности России Николай Бадрушев охарактеризовал альянс Австралии, Соединенного Королевства и США AUKUS как еще одну военную группировку, действующую против России и Китая, и подчеркнул, что это «предприятие» поставило под угрозу всю азиатскую оборонную структуру.

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В своем интервью России Аргументы и факты Как пишет газета, Бадрушев охарактеризовал четырехъядерный альянс, в который входят США, Индия, Австралия и Япония, «прообразом НАТО в Азии».

«Вашингтон попытается вовлечь в организацию другие страны, в основном для проведения антикитайской и антироссийской политики», – сказал Бадрушев.

«Некоторое время назад в регионе были сформированы новые вооруженные силы – американо-британо-австралийский Agus, преследующий те же цели. Примечательно, что американцы выиграли выгодный контракт на строительство атомных подводных лодок для Канберры, потеснив своих французских партнеров», – добавил Бадрушев. .

“Для того, чтобы претворить в жизнь еще одну инициативу Белого дома и усилить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом, создаются предпосылки, которые угрожают общей архитектуре безопасности в Азии и наносят ущерб репутации Ассоциации.

Я несчастлив

Глава внешней политики ЕС Джозеф Поррелл встретился со своим австралийским посланником Морисом Пейном на Генеральной Ассамблее ООН и выразил сожаление по поводу выхода из нового союза Австралии, Великобритании и США (AUKUS). В понедельник.

Высокий представитель / вице-президент Борель и министр иностранных дел Пейн недавно обсудили отмену соглашения о подводных лодках между Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и Австралией и соглашения о подводных лодках с Францией.

Он спросил об отсутствии предварительных консультаций и выразил сожаление по поводу того, что партнерство исключает европейских партнеров с сильным присутствием в Тихоокеанском регионе », – говорится в заявлении.

Борел отметил, что текущие вызовы безопасности в регионе, которые имеют стратегическое значение для многих стран ЕС, требуют более тесного сотрудничества между «партнерами-единомышленниками».

Вар и Пейн согласились поддерживать отношения и работать над ними, «чтобы преодолеть проблемы, возникшие в результате недавних событий».

15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили об оборонном партнерстве под названием AUKUS, которое в одностороннем порядке откажется от соглашения о подводных лодках с Францией на 66 миллиардов долларов и позволит Австралии приобретать атомные подводные лодки у обоих партнеров.

Этот шаг, который не обсуждался с французским руководством, создал сложную связь в отношениях между Австралией и Францией, и Париж отозвал своих послов из Соединенных Штатов и Австралии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал выход Австралии из соглашения “ударом в спину”.