После обновления политики данных WhatsApp количество загрузок Signal и Telegram увеличилось

Signal утверждает, что в рамках своей услуги использует «современное сквозное шифрование», предотвращающее чтение сообщений теми, кто не является предполагаемым получателем.

Между тем, по данным Apptopia, со среды по воскресенье Telegram скачали 5,6 миллиона раз во всем мире.

По данным Sensor Tower, в период с 6 по 10 января Signal во всем мире установили около 7,5 миллионов устройств через Apple App Store и Google Play Store. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе. Это максимальное количество установок Signal за месяц или неделю в истории приложения.

Загрузки приложений для обмена сообщениями Signal и Telegram, ориентированных на конфиденциальность, стали активнее, поскольку пользователи искали альтернативы WhatsApp, принадлежащему Facebook, из-за опасений по поводу изменений в политике конфиденциальности сервиса.

Значительный рост загрузок этих двух приложений произошел после того, как 4 января WhatsApp выпустила обновление своей политики конфиденциальности. С 2016 года WhatsApp делится некоторыми данными с Facebook. Но раньше у пользователей была возможность отказаться от этого.

Но начиная с 8 февраля пользователи приложения должны будут принять обновленные условия, чтобы продолжить использование WhatsApp. Пользователи в Европе и Великобритании увидят другое сообщение из-за правил защиты данных в этих юрисдикциях.

Однако сообщения WhatsApp зашифрованы, что означает, что Facebook не сможет увидеть их содержимое. Но WhatsApp собирает множество других данных, которыми можно поделиться с материнской компанией.

Эти данные включают Регистрационная информация учетной записи, такая как ваш номер телефона, данные о транзакциях, информация, связанная с услугами, информация о том, как вы взаимодействуете с другими людьми, включая бизнес при использовании услуги, и информацию о мобильных устройствах.

В заявлении в понедельник WhatsApp говорится, что это обновление не влияет на конфиденциальность сообщений, отправленных друзьям и семье. Она пояснила, что обновление будет включать «изменения, связанные с отправкой сообщений компании в WhatsApp, что является необязательным и обеспечивает большую прозрачность в том, как собираются и используются данные».

WhatsApp говорит Данные, передаваемые Facebook, используются для улучшения инфраструктуры, повышения безопасности и защиты, а также улучшения услуг путем предоставления предложений или настройки функций и контента. Это также может включать интеграцию между фирменными продуктами Facebook и WhatsApp.

После объявления генеральный директор Tesla Илон Маск призвал своих подписчиков в Twitter. На прошлой неделе “использовать сигнал”.

На прошлой неделе Signal сообщил, что коды подтверждения, отправленные пользователям с помощью текстового сообщения для начала использования приложения, были отложены из-за высокого спроса. Компания Signal сообщила, что добавила дополнительные серверы, чтобы справиться с притоком новых пользователей.

Signal сказал в твите: «Мы продолжаем бить рекорды трафика и увеличивать емкость, поскольку все больше и больше людей признают, насколько они ненавидят новые условия Facebook». «Если вам не удалось создать новую группу в последнее время, попробуйте еще раз. Новые серверы готовы обслуживать вас».

По словам Адама Блэкера, вице-президента по аналитике в Apptopia, несмотря на огромный рост загрузок Signal и Telegram, в WhatsApp не наблюдается спада.

«Это очень укоренилось. Я думаю, что очень мало людей, которые ежедневно используют WhatsApp, удаляют его в последнее время», – сказал Блэкер CNBC по электронной почте.

«Даже те, кто загружает и использует Signal или Telegram, все равно будут использовать WhatsApp там, где находится большинство их друзей и родственников. Они могут начать разговаривать с определенными людьми в Signal, но по-прежнему разговаривать со своей мамой в WhatsApp».