После обновления политики данных WhatsApp количество загрузок Signal и Telegram увеличилось

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Загрузки приложений для обмена сообщениями Signal и Telegram, ориентированных на конфиденциальность, стали активнее, поскольку пользователи искали альтернативы WhatsApp, принадлежащему Facebook, из-за опасений по поводу изменений в политике конфиденциальности сервиса.
По данным Sensor Tower, в период с 6 по 10 января Signal во всем мире установили около 7,5 миллионов устройств через Apple App Store и Google Play Store. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе. Это максимальное количество установок Signal за месяц или неделю в истории приложения.
Между тем, по данным Apptopia, со среды по воскресенье Telegram скачали 5,6 миллиона раз во всем мире.
Signal утверждает, что в рамках своей услуги использует «современное сквозное шифрование», предотвращающее чтение сообщений теми, кто не является предполагаемым получателем.
Значительный рост загрузок этих двух приложений произошел после того, как 4 января WhatsApp выпустила обновление своей политики конфиденциальности. С 2016 года WhatsApp делится некоторыми данными с Facebook. Но раньше у пользователей была возможность отказаться от этого.
Но начиная с 8 февраля пользователи приложения должны будут принять обновленные условия, чтобы продолжить использование WhatsApp. Пользователи в Европе и Великобритании увидят другое сообщение из-за правил защиты данных в этих юрисдикциях.
Однако сообщения WhatsApp зашифрованы, что означает, что Facebook не сможет увидеть их содержимое. Но WhatsApp собирает множество других данных, которыми можно поделиться с материнской компанией.
Эти данные включают Регистрационная информация учетной записи, такая как ваш номер телефона, данные о транзакциях, информация, связанная с услугами, информация о том, как вы взаимодействуете с другими людьми, включая бизнес при использовании услуги, и информацию о мобильных устройствах.
В заявлении в понедельник WhatsApp говорится, что это обновление не влияет на конфиденциальность сообщений, отправленных друзьям и семье. Она пояснила, что обновление будет включать «изменения, связанные с отправкой сообщений компании в WhatsApp, что является необязательным и обеспечивает большую прозрачность в том, как собираются и используются данные».
WhatsApp говорит Данные, передаваемые Facebook, используются для улучшения инфраструктуры, повышения безопасности и защиты, а также улучшения услуг путем предоставления предложений или настройки функций и контента. Это также может включать интеграцию между фирменными продуктами Facebook и WhatsApp.
После объявления генеральный директор Tesla Илон Маск призвал своих подписчиков в Twitter. На прошлой неделе “использовать сигнал”.
На прошлой неделе Signal сообщил, что коды подтверждения, отправленные пользователям с помощью текстового сообщения для начала использования приложения, были отложены из-за высокого спроса. Компания Signal сообщила, что добавила дополнительные серверы, чтобы справиться с притоком новых пользователей.
Signal сказал в твите: «Мы продолжаем бить рекорды трафика и увеличивать емкость, поскольку все больше и больше людей признают, насколько они ненавидят новые условия Facebook». «Если вам не удалось создать новую группу в последнее время, попробуйте еще раз. Новые серверы готовы обслуживать вас».
По словам Адама Блэкера, вице-президента по аналитике в Apptopia, несмотря на огромный рост загрузок Signal и Telegram, в WhatsApp не наблюдается спада.
«Это очень укоренилось. Я думаю, что очень мало людей, которые ежедневно используют WhatsApp, удаляют его в последнее время», – сказал Блэкер CNBC по электронной почте.
«Даже те, кто загружает и использует Signal или Telegram, все равно будут использовать WhatsApp там, где находится большинство их друзей и родственников. Они могут начать разговаривать с определенными людьми в Signal, но по-прежнему разговаривать со своей мамой в WhatsApp».