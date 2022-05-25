После пожизненного заключения российского солдата в Украине высказывается вдова его жертвы

Вдова безоружного человека, убитого на Украине российским солдатом, приговоренного к пожизненному заключению на прошлой неделе в ходе первого судебного процесса по делу о военных преступлениях во время российского вторжения, сказала, что нашла тело своего мужа с пулевым ранением в голову.

Катерина Шелипова рассказала, что видела Вадима Шишимарина с винтовкой незадолго до того, как 28 февраля ее мужа, 62-летнего Александра Шелипова, нашли лежащим на дороге возле их дома в селе Чубаховка на северо-востоке Украины. Она вышла, услышав это. Дальние выстрелы.

«Когда я вышла со двора, я не сразу его увидела, — сказала она, указывая на место между двумя сливами за пределами дороги. — Но когда я вышла дальше, я посмотрела сюда и увидела, что он лежит здесь». «(Он был ранен) пулей прямо в голову». Она добавила, что велосипед лежал у него на ногах.

Шишимарин, 21-летний командир танка, признался в убийстве Шлыпова и попросил прощения у его вдовы. Суд над Шишимариным является первым в потенциально длинной череде судебных дел: Украина обвинила Россию в зверствах и жестокости по отношению к гражданскому населению во время вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений. Россия отрицает нападения на мирных жителей и причастность к военным преступлениям.

Шлепова заявила, что ее муж был беззащитен и был в штатском. Она сказала, что они женаты уже 36 лет, у них есть 27-летний сын и двое внуков, и показала Reuters фотографию дня их свадьбы. Украинская прокуратура заявила, что Челипов произвел несколько выстрелов из автомата в голову Шелепова из автомобиля после того, как ему было приказано не докладывать о местонахождении Челепова и еще четырех российских военнослужащих.

«Я до сих пор не могу поверить, что его нет между нами. Я все еще думаю, что он здесь, и что он придет сюда и поздоровается». Шелипова.

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