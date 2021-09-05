Посмотрите, как единственный внук Шона Коннери стал голливудской звездой

Сэр Шон Коннери Его навсегда запомнят как настоящего Джеймса Бонда, поскольку он снялся во многих самых любимых фильмах о Бонде, таких как Доктор Нет, из России с любовью, Goldfinger, Thunderball, и более. Хотя шесть актеров сыграли культовую роль агента 007, многие фанаты и критики соглашаются, что Коннери незабываемо исполнил типичного персонажа секретного агента.

К сожалению, оскароносный актер скончался в прошлом году на Багамах в возрасте 90 лет. Помимо грустных поклонников, восхищавшихся легендарной карьерой актера, Коннери бросил жену, Мишлин Рокбрюн, быть , Джейсон Коннерии его единственный внук, Дашиелл Коннери. Сегодня 24-летний Дашил идет по стопам своего деда и уже несколько раз появлялся на киноэкранах. Читайте дальше, чтобы узнать, чем сейчас занимается Дашиелл, и узнайте, почему фанаты говорят, что это мертвый звонок для его знаменитого деда!

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Как и его дедушка до него, начинающий актер сейчас занят закладкой основы для него. Его карьера в Голливуде. Хотя ему еще предстоит получить крупную прорывную роль, на данный момент Дашиелл успел поработать в пяти фильмах, включая несколько проектов, которые должны быть выпущены в этом году.

В 2009 году дебютировал на большом экране в кино. пандемия, который достал его отец. За прошедшие с тех пор годы обнадеживающий Голливуд появился во многих других небольших выступлениях в телесериалах, в том числе Морская полиция: Лос-АнджелесА также животное царство, А также Гамильтон Рекорд. В 2021 году Дашиелл был особенно занят. Действовать в недавно выпущенном Тед Банди: Американский призрак, чемпионат Чад Майкл МюррейПлюс три проекта в стадии пост-продакшн: Я Челленджер плакать А также клоунада.

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Возможно, неудивительно, что внук Шона Коннери интересуется актерским мастерством, но шансы на то, что Дашиелл присоединится к семейному бизнесу, особенно высоки, учитывая карьеру его отца как актера и режиссера.

Выросший в Лондоне и Шотландии, Джейсон Коннери учился в школе-интернате в Сомерсете, Великобритания, где и развил свой интерес к актерскому мастерству. Учился в Бристольской театральной школе Олд Вик и оттачивал свои навыки в Perth Repertory. Наконец, в 1985 году он получил известность, сыграв Робин Гуда в популярном британском сериале. Робин Шервуд. Помимо своей прорывной роли, Джейсон наиболее известен своей работой. Доктор изНаправлять историческую драму честь Томми. Всего на сегодняшний день Джейсон снялся более чем в 30 фильмах.

Мать Дашиелл – еще одно голливудское имя, которое вы, вероятно, узнаете: Сара моя. Она наиболее известна своей ролью Слоан в Джон Хьюз классический Выходной Ферриса Бьюллера, но она также снялась в роли принцессы Лили в 1985 году. Ридли Скотт Кино Легенда, Рядом незнакомец среди нас А также таймер.

Родители актера Дашиелла познакомились в 1996 году на съемках фильма. Пуля в Пекин. Они приветствовали Дашиэлла – их единственного совместного ребенка – в 1997 году, а затем развелись в 2002 году.

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Нелегко сделать это в Голливуде, но для Дашиелла окупается поддержка его сплоченной семьи. Согласно IMDB, его отец говорит, что считает Дашиелла ” Самый крутой человек, которого я знаюи теперь живет в Лос-Анджелесе, чтобы быть рядом с ним. Дашелл поделился такими же трогательными словами о своем отце, даже написал в одном Поделиться в Instagram«Я знаю, что это был просто День матери и все такое, но у меня лучший папа, которого я когда-либо мог себе представить. Он – причина того, почему я такой хороший парень, и он мой любимый человек на планете Земля».

Дашиелл и его мать, которые сейчас близки с Сарой, также близки: она регулярно делится любовными письмами с сыном через социальные сети. В ответ недавно Поделиться картинкой Его мать, актриса, называла ее «лучшей матерью, о которой я когда-либо мог мечтать».

И хотя его знаменитого деда может не быть с ним сегодня, это не помешало Дашиеллу не раз отмечать самый высокий профиль Коннери в социальных сетях. Под молодым портретом покойного актера Дашиелл просто написал «Великий человек». В другом он поделился двумя фотографиями – одной из своих знаменитых дедушек и своей фотографией. Такое же глупое выражение лица. «Мой отец прислал мне эту фотографию Шона и сказал:« Наконец-то я увидел сходство! «Я тоже, папа, я тоже», – написал Дашелл.

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