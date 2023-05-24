science

Посмотрите, как российский грузовой корабль стартует к космической станции 24 мая.

24 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Российский роботизированный грузовой корабль отправится к Международной космической станции в среду (24 мая), и вы сможете наблюдать за запуском в прямом эфире.

Грузовой корабль «Прогресс-84» должен стартовать на ракете «Союз» с российского космодрома Байконур в Казахстане в среду в 8:56 утра по восточному поясному времени (12:56 по Гринвичу).

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