Посмотрите, как российский грузовой корабль стартует к космической станции 24 мая.

Российский роботизированный грузовой корабль отправится к Международной космической станции в среду (24 мая), и вы сможете наблюдать за запуском в прямом эфире.

Грузовой корабль «Прогресс-84» должен стартовать на ракете «Союз» с российского космодрома Байконур в Казахстане в среду в 8:56 утра по восточному поясному времени (12:56 по Гринвичу).

Вы можете посмотреть его в прямом эфире здесь, на Space.com, любезно предоставленном НАСА, или напрямую через космическое агентство. Покрытие начнется в 8:30 утра по восточному поясному времени (12:30 по Гринвичу).

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Российский грузовой космический корабль «Прогресс-75» был сфотографирован с Международной космической станции 27 апреля 2021 года после выхода из кормового порта служебного модуля «Звезда», где он находился чуть более года. (Изображение предоставлено НАСА)

Путешествие грузового корабля к Международной космической станции займет менее 3,5 часов: «Прогресс-84» должен состыковаться с модулем «Поиск» в орбитальной лаборатории в 12:20 по восточному поясному времени (16:20 по Гринвичу) в среду.

Вы также можете посмотреть это внеземное рандеву здесь, на Space.com, через NASA TV. Покрытие стыковки начнется в 11:30 по восточному стандартному времени (15:30 по Гринвичу).

«Прогресс-84» упакован 5 492 фунтами (2 491 кг) еды, воды, топлива, одежды космонавтов и других предметов снабжения. По данным EverydayAstronaut.com.

Грузовой корабль также несет различное научное оборудование, в том числе «пусковое устройство с наноспутником, предназначенное для эксперимента «Парус-МГТУ» (проводит МГТУ им. Н.Э. Баумана). Его запустят космонавты для отработки технологии рассеивания солнечного паруса «, — пишет EverydayAstronaut.com.

«Прогресс», который начал полеты в 1978 году, является одним из трех автоматических космических кораблей, которые в настоящее время доставляют грузы на Международную космическую станцию. Два других — частные американские аппараты — капсула SpaceX Dragon и марсоход Cygnus компании Northup Grumman.

«Прогресс» и «Лебедь» — расходный материал, они сгорают в атмосфере Земли, когда заканчивается их время нахождения на орбите. Однако Дракон многоразовый, и возвращается вниз в мягкие океанские брызги с помощью парашюта.