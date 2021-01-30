Посольство России разъясняет ограничения на въезд в Сингапур – Бизнес и Экономика

Сингапур, 29 января. / ТАСС /. В пятницу дипмиссия России в Сингапуре уточнила условия въезда в прибрежную страну. По сообщению посольства, существуют некоторые ограничения, которые касаются и транзита.

«В настоящее время действуют ограничения на въезд и транзит в Республике Сингапур. В частности, иностранцы, не имеющие вида на жительство или разрешения на долгосрочное проживание (рабочая или студенческая виза, вид на жительство для члена семьи и т. Д.), Въезд запрещен, говорится в сообщении посольства на своей странице в Facebook ».

Дипломаты отмечают, что исключения были предоставлены лицам, приглашенным местными властями, и людям, которые постоянно проживают в ряде зарубежных стран (Бруней, Китай, Южная Корея, Малайзия и Германия) и въезжают в Сингапур в «коммерческих или официальных целях через – так называемый “зеленый коридор”. Однако даже при наличии разрешения на долгосрочное проживание «въехать в Сингапур можно только с разрешения, выданного заранее по запросу работодателя, образовательной организации или родственников (граждан Сингапура или лиц с видом на жительство)».

Существуют определенные ограничения, касающиеся транзитных рейсов. В российском представительстве отметили, что «транзит иностранцев в аэропорту Чанги возможен только рейсами Singapore Airlines, Silk Air и Scott, и только в том случае, если все части полета выполняются одной из упомянутых выше авиакомпаний.

В декабре Jetstar Airways получила разрешение на выполнение транзитных рейсов в ряд городов Юго-Восточной Азии, но всегда необходимо заранее узнавать, доступны ли услуги этой компании.

В посольстве добавили, что покидать аэропорт во время транзитных рейсов строго запрещено.

28 января Кризисный центр по коронавирусу объявил, что авиасообщение с Грецией и Сингапуром возобновится 8 февраля 2021 года. Полеты из Москвы в Сингапур будут выполняться трижды в неделю.