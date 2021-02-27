Посол Мьянмы в ООН призывает к немедленным глобальным действиям, чтобы помочь обратить вспять переворот

Чжо Мо Тун, который оставался верным гражданскому правительству, которое было свергнуто 1 февраля, произнес волнующую речь во время выступления на собрании в пятницу.
«Нам нужны дополнительные и более решительные меры, возможные со стороны международного сообщества, чтобы немедленно положить конец военному перевороту, остановить притеснение невиновных, восстановить государственную власть народу и восстановить демократию», – сказал он.
В конце выступления дипломат получил редкие аплодисменты со стороны коллег по ООН.
Новый посол США в ООН Линда Томас Гринфилд высоко оценила «смелые» высказывания посланника.
«Соединенные Штаты продолжают решительно осуждать военный переворот в Мьянме», – заявила она в пятницу в своем выступлении перед собранием.
Мы осуждаем жестокие убийства беззащитных сил безопасности “.
Томас Гринфилд добавил, что Соединенные Штаты «продолжат оказывать жизненно важную гуманитарную помощь, включая рохинджа и другие уязвимые группы населения в штатах Чин, Качин, Ракхайн и Шан».
«Мир должен воздать должное мужеству депутата Чжо Мо Туна, сделавшего такое решительное заявление от имени народа Мьянмы, а не незаконной хунты», – сказал Акила Радхакришнан, президент Центра глобального правосудия, в заявлении в пятницу.
«Международное сообщество должно вознаградить это мужество, откликнувшись на его призыв к немедленным и решительным действиям, чтобы привлечь к ответственности военных».
Мьянма погрузилась в смятение, когда в результате переворота был свергнут гражданский лидер Аунг Сан Су Чжи.
Су Чжи была арестована в своем доме в столице после переворота.
С тех пор в стране 21 день подряд проходят антиармейские протесты, в пятницу в Мандалае и Янгоне прошли демонстрации.
Ранее в тот же день несколько протестующих мирно собрались возле дома Су Чжи, чтобы помолиться.
Военное командование ввело комендантский час в Интернете, поскольку беспорядки продолжались.
Согласно источникам на местах, в четверг полиция произвела не менее 10 выстрелов в воздух, чтобы разогнать толпу протестующих в Янгоне.