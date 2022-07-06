Посол России: торговля между Индией и Россией будет продолжаться, несмотря на западные санкции

Алипов сказал, что Россия видит хорошие перспективы для индийской фармацевтики, кожи и текстиля.

Нью-Дели:

Посол России Денис Алипов во вторник подчеркнул прочность двусторонних связей с Индией, заявив, что положительная динамика торговли между двумя странами сохранится, несмотря на санкции Запада против Москвы.

В интервью Sputnik News India Алипов сказал, что после начала конфликта в Украине возникли некоторые трудности в торговле, но добавил, что обеим странам удалось преодолеть большую часть этих барьеров.

Он сказал, что санкции, безусловно, вызовут трудности, но сотрудничество будет продолжаться на основе общих интересов.

«К сожалению, в первые месяцы после начала спецоперации на Украине были некоторые трудности с поставками российских товаров в Индию и наоборот. Однако сегодня нам удалось преодолеть большую часть этих барьеров. Мы уверены что индийский экспорт в Россию (включая наукозависимые страны) в ближайшем будущем будет набирать обороты».

Посол отметил, что цели, поставленные в декабре 2021 года на ежегодном двустороннем саммите в Нью-Дели, полностью соответствуют огромному потенциалу двусторонних отношений.

«Партнерство Индии и России работает на всех уровнях. Мы расширяем сотрудничество в сферах связи, обработки алмазов, лесного хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, туризма, железных дорог, металлургии, гражданской авиации, судостроения и нефтепереработки. Наши военные и военные — укрепляется техническое сотрудничество».

Посол России сказал, что динамика двусторонней торговли говорит сама за себя. «По статистике Индии, в период с января по апрель 2022 года он составил 6,4 млрд долларов США. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если мы сохраним эти объемы в течение всего года, мы к концу 2022 года достичь объема продаж более 19 миллиардов долларов США. Для сравнения, позвольте мне напомнить вам, что в прошлом году у нас был абсолютный рекорд в размере 13,6 миллиардов долларов США».

Алипов сказал, что Россия видит хорошие перспективы для индийской фармацевтики, кожи и текстиля, сельскохозяйственной продукции, компонентов машин и оборудования, телекоммуникационного оборудования и продуктов органической химии.

«Мы ожидаем роста взаимных продаж услуг в таких секторах, как туризм, финансы, страхование, телекоммуникации, информационные технологии, транспорт и строительство. Мы возлагаем большие надежды на реализацию проекта Международного транспортного коридора Север-Юг (МТКК)», он сказал.

С начала войны между Россией и Украиной в феврале США и Европейский Союз вместе с другими странами-партнерами ввели несколько пакетов санкций против России, включая адресные ограничительные меры, экономические санкции и дипломатические меры.

Цель экономических санкций — наложить серьезные последствия на Россию за ее действия и эффективно помешать российским операциям в Украине и парализовать ее экономику.

По словам Алипова, уход многих западных компаний с российского рынка открывает много новых возможностей для индийских компаний.

«Российское деловое сообщество очень серьезно относится к укреплению отношений с Индией. Россия приглашает к торговому сотрудничеству индийские компании авиационной и металлургической промышленности, лесоперерабатывающей цепочки, компании, производящие товары народного потребления», — сказал полпред.

Он добавил: «Наша главная задача сегодня — приспособить наши торгово-экономические отношения к новым реалиям, синхронизировать платежные системы двух стран, отдать приоритет расширению использования национальных валют».

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