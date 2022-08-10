Поставки российской нефти в Словакию возобновились

Министр экономики Словакии Рихард Солек заявил в среду, что поставки нефти из России по важному трубопроводу в несколько европейских стран возобновились после решения проблемы с транзитными платежами.

«Нефть уже находится на территории Словакии», — сообщил Солик в Facebook. Он не сообщил достаточно подробностей.

Но оператор трубопровода Миро сказал, что нефть до сих пор не достигла соседней Чешской Республики, и к вечеру среды Венгрия все еще получала поставки.

Российский трубопроводный оператор «Транснефть» заявил во вторник, что приостановил поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба», который проходит через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию. В «Транснефти» заявили, что северная часть нефтепровода «Дружба», который проходит через Беларусь в Польшу и Германию, не пострадала.

«Транснефть» сослалась на сложности с санкциями ЕС из-за своего шага 4 августа, заявив, что в платеже украинскому партнеру компании было отказано.

Ранее в среду Солик заявил, что платежи будут произведены словацкой нефтеперерабатывающей компанией Slovnaft после того, как российская и украинская стороны договорятся о решении. Slovnaft принадлежит MOL Energy Group в Венгрии.

В Минтруда подтвердили, что деньги были переведены.

Словакия получает практически всю свою нефть по нефтепроводу «Дружба». Сумма составляет 9-10 млн евро (до $10,2 млн), сказал Солек.

Он сказал, что его страна будет работать над долгосрочным решением проблемы, которая, по его словам, была вызвана отказом неназванного банка в Западной Европе перевести средства из-за санкций, введенных Европейским союзом в отношении России в связи с ее войной против Украины. .

«Я не собираюсь искать за этим политический контекст, никакого политического контекста нет», — сказал Соллик.

Однако Симона Тальяпьетра, эксперт по энергетике Исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе, сказала, что Россия сделала именно это. Вооруженный природный газ предназначен для Европы Утверждая, что есть технические проблемы, и «это вызывает вопросы о том, может ли он сделать то же самое сейчас с маслом».

Россия обвинила в своем решении ремонт техники Наклонный участок проходит по газопроводу Nord Stream 1 . в Германию, правительство которой назвало это политическим шагом, направленным на то, чтобы посеять неопределенность и поднять цены на фоне войны в Украине.

История продолжается

Лидеры ЕС договорились в мае Запретить большую часть импорта российской нефти К концу года в рамках санкций блока из-за вторжения Москвы в Украину.

Эмбарго распространяется на российскую нефть, доставляемую морем, но разрешает временные поставки по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и некоторые другие страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, такие как Словакия и Чехия.

«Эти страны сильно зависят от российской нефти и поэтому могут столкнуться с краткосрочным дефицитом, если перебои продолжатся», — сказал Тальябитра.

Некоторые водители в Венгрии ожидали этого в среду, что побудило министерство труда обратиться к населению с просьбой сократить покупки бензина.

«На данный момент я все еще стараюсь, чтобы бак моей машины был полным, чтобы у меня не кончилось топливо», — сказала автомобилист Эрзибет Ковач.

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Кортни Боннелл из Лондона и видеожурналистка Белла Зандельски из Будапешта, Венгрия, внесли свой вклад.

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