Поставки PS5 превысили 10,1 миллиона штук; PS4 превысил 116,4 миллиона

Sony объявила, что PlayStation 5 было продано 10,1 миллиона единиц по всему миру, а PlayStation 4 – 116,4 миллиона единиц. финансовые результаты За три месяца до 30 июня 2021 г.
Всего за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года, было отгружено 2,3 миллиона единиц PlayStation 5 и 500 000 единиц PlayStation 4. Поставки PlayStation 4 снизились на 1,4 миллиона по сравнению с 1,9 миллиона, поставленными за тот же период в предыдущем финансовом году.
Вот пара Дополнительная статистика:
- По состоянию на 30 июня 2021 года у PlayStation Plus есть 46,3 миллиона подписчиков, что на 1,3 миллиона больше, чем 45 миллионов за тот же период предыдущего финансового года.
- В четвертом квартале 2020 финансового года было продано 63,6 миллиона единиц программного обеспечения PlayStation 5 и PlayStation 4, что на 27,8 миллиона меньше, чем 91,4 миллиона программного обеспечения, проданного за тот же период в предыдущем финансовом году. Это было 10,5 миллиона единиц оригинальных игр, что на 8,2 миллиона меньше, чем 18,7 миллиона, проданных за тот же период в предыдущем финансовом году. 71 процент продаж программного обеспечения приходился на загрузку полностью цифрового программного обеспечения для игр по сравнению с 74 процентами годом ранее.
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