Поставки PS5 превысили 10,1 миллиона штук; PS4 превысил 116,4 миллиона

Sony объявила, что PlayStation 5 было продано 10,1 миллиона единиц по всему миру, а PlayStation 4 – 116,4 миллиона единиц. финансовые результаты За три месяца до 30 июня 2021 г.

Всего за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года, было отгружено 2,3 миллиона единиц PlayStation 5 и 500 000 единиц PlayStation 4. Поставки PlayStation 4 снизились на 1,4 миллиона по сравнению с 1,9 миллиона, поставленными за тот же период в предыдущем финансовом году.

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