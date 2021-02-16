Похоже, глава российского космического агентства просто не может выбросить из головы “симпатичную” SpaceX.

В пятницу с космодрома Восточный стартовала ракета “Союз 2.1б”, которая доставила в космос 36 спутников OneWeb. Хотя новейший космодром России расположен в дальневосточной части страны, он все еще находится в сотнях километров от Тихого океана.

Это означает, что по мере того как ракеты «Союз» поднимаются в космос из этого места, они сбрасывают свои ступени на малонаселенный район Якутии внизу. В ракете «Союз» четыре ускорителя действуют как «первая ступень» ракеты и падают примерно через две минуты после взлета. Вторая ступень «Блока А» затем падает позже в полете.

Хотя регион Якутии географически труднопроходим и малонаселен, российское правительство делает достаточно хорошую работу по созданию зон приземления для этих этапов и удержанию их вдали от жилых районов. Так, как обычно, произошло с началом пятницы.

Тем не менее, он поделился фотографиями и видео этих операций на Twitter И Социальная сеть FacebookГлава российской космической программы Дмитрий Рогозин не мог не принять то, что, по его мнению, было критикой SpaceX. В своих комментариях Рогожин сослался на Бока-Чика, где SpaceX строит прототип ракеты Starship Mars, и спросил, сможет ли SpaceX работать в экстремальных условиях, как ее жесткие российские эксперты.

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«Это не Бока-Чика. Это Якутия, а зимой. Группа была развернута в районе падения второго этапа миссии One Web за два дня до вчерашнего старта. Температура – ниже 52 градусов», – сказал Рогозин. написал в социальной сети Facebook. «Интересно, способна ли симпатичная SpaceX работать в таких условиях?»

Ирония, Некоторые пользователи также отметили По словам Рогожина, “приятным” инженерам SpaceX не нужно справляться с ненастной погодой, чтобы вернуть свои ступени ракеты. Они создали более умную ракету. SpaceX разработала первую ступень своей ракеты Falcon 9, которая может вернуться на Землю или приземлиться на автономный дрон для повторного использования в будущем. Вторая его ступень могла отдать приказ на возврат в атмосферу и сгорание.

Кроме того, в Бока-Чика компания пытается создать полностью многоразовую ракету, в которой как сверхтяжелая 1-я ступень, так и верхняя ступень звездолета могут приземляться и повторно использоваться. И хотя температура на юге Техаса редко опускается ниже нуля, ртуть регулярно поднимается до 100 градусов летом в Бока-Чика, когда инженеры компании работают днем ​​и ночью на своих обязанностях.

У Рогозина был тяжелый год. Поскольку Falcon 9 продолжает привлекать коммерческие запуски с российской ракеты Proton, Crew Dragon от SpaceX также избавил НАСА от необходимости закупать места на космическом корабле Союз для своих астронавтов, чтобы добраться до Международной космической станции. По большей части Рогозин отрицательно отреагировал на изменение финансовых условий.

Но кажется совершенно очевидным, что, несмотря на то, что она была “хороша”, успех компании вызывал ярость главы российского космического пространства.