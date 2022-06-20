Почему Джозефу Марко нравится, когда ему бросают вызов в его отношении к российскому давлению

По словам филиппинского актера Джозефа Марко, поддерживать романтические отношения с кем-то другой национальности может быть непросто, он встречается с российской моделью Дашей Романовой уже почти два года.

«Честно говоря, я думаю, что вызов — это весело, вызов — это весело, а вызов — это не скучно. Это именно то, чего я хочу», — сказал представитель Inquirer Entertainment во время недавнего виртуального интервью.

«В то же время быть с кем-то, кто не является филиппинцем, интересно, потому что вы многое узнаете о характере человека, который вырос не так, как я. Это действительно благословение. Вы узнаете их понемногу. понемногу каждый день, и это учит вас многому в жизни, например, как приспосабливаться или нет, легко расстраиваться, когда дела идут не совсем так, как вы хотите, и как научиться контролировать свои эмоции», — 33-летний мужчина.

Иосиф встречается с Дашей с августа 2020 года. Впервые он сообщил об их отношениях, опубликовав их совместное фото в Instagram. Лишь недавно он поделился видео их воссоединения в аэропорту после 16-месячной разлуки.

Уникальный

«Чем больше я узнаю людей, тем больше убеждаюсь, что люди действительно отличаются друг от друга, независимо от их национальности. Каждый человек уникален, и вы должны уважать это». Успешные отношения.»

Джозеф также сказал, что наладить отношения намного проще, когда вы уже в «правильном возрасте». Он объяснил: «Это потому, что у вас больше нет отвлекающих факторов по сравнению с тем, когда вы были моложе, и вам все еще нужно многое доказывать. Вы уже знаете, чего хотите в отношениях, теперь вы более ответственны и зрелы в плане разрешения разногласий. «

«Когда у вас есть проблема в отношениях, вы принимаете ее такой, какая она есть, а затем пытаетесь ее исправить. Это не значит, что вы моложе и все еще думаете: «В любом случае, это партнерство может не сработать в будущем, поэтому я просто трачу время, держась за это сейчас ». Но если вы стары, вы уже знаете, что делать. Да, я бы сказал, что я очень доволен».

Гипотетическим интервью для продвижения 13-серийного ром-сериала Виктора Вильянуэвы было «Ang Babae sa Likod ng Face Mask», в котором Джозеф играет в паре с ведущей скандального комедийного игрового шоу Херлин Николь Подол, также известной как «Hipon Girl».

Цифровой сериал рассказывает историю Мальты (Херлин), которую часто отвергают мужчины, с которыми она встречается, когда она снимает маску. Однажды на работе Мальта встречает влюбленного красивого, но неудачливого Зига (Джозеф). Это любовь с первого взгляда к Зигу, очаровавшему взоры Мальты. Это история о том, как Мальта и Сейдж нашли любовь, преодолели свою неуверенность и разорвали негативные циклы своего прошлого.

Когда его спросили, думает ли он, что Зиг может быть реальным человеком, Джозеф ответил: «Конечно! Он безнадежный романтик. Он хочет найти настоящую любовь. Эта история может произойти в реальной жизни».

Этот проект является первым крупным проектом Херлин, и Джозеф сказал, что он обязательно направлял ее на каждом этапе пути. «Мне очень понравился Harley, когда мы впервые встретились. С ним легко поладить. Именно поэтому я смог сказать себе, что проект будет веселым. Когда ваши коллеги, особенно ваша главная дама, готовы, работа становится веселой. .»

«Она очень полезна. Я видел, как она страдала, но есть причина, по которой я здесь, особенно из-за ее эмоциональных сцен. Я пытался поделиться с ней всем, чему научился, будучи частью индустрии почти 12 лет», — сказал он.

рассмотреть возможность

Был также вопрос о том, что Херлин претерпела косметические улучшения, пока она все еще записывалась для сериала, в качестве формы подготовки к участию в недавнем конкурсе Miss Binibining Pilipinas 2022. Джозеф клялся, что это никак не повлияло на производство сериала.

«Она очень откровенно говорила об этом, так что все на съемочной площадке знают. Это никогда не становилось помехой. Как актер, я очень внимателен. Я всегда стараюсь не доставлять неудобств своим коллегам. «

Премьера фильма «Ang Babae sa Likod ng Face Mask», созданного компанией Insight 360 Films Криса Кахилига, состоится на YouTube-канале Puregold 11 июня. Новые эпизоды будут транслироваться каждую субботу в 18:00 «Постоянная маска для лица теперь стала символом надежды и любви к себе для нашего первопроходца в этом новом сериале», — отметила директор по маркетингу Puregold Айви Пьедад. INQ

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