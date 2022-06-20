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Почему Джозефу Марко нравится, когда ему бросают вызов в его отношении к российскому давлению

20 июня, 2022
Apollinariya Soloveva

Будоль (слева) и Марко в «Ang Babae sa Likod ng Face Mask»

По словам филиппинского актера Джозефа Марко, поддерживать романтические отношения с кем-то другой национальности может быть непросто, он встречается с российской моделью Дашей Романовой уже почти два года.

«Честно говоря, я думаю, что вызов — это весело, вызов — это весело, а вызов — это не скучно. Это именно то, чего я хочу», — сказал представитель Inquirer Entertainment во время недавнего виртуального интервью.

«В то же время быть с кем-то, кто не является филиппинцем, интересно, потому что вы многое узнаете о характере человека, который вырос не так, как я. Это действительно благословение. Вы узнаете их понемногу. понемногу каждый день, и это учит вас многому в жизни, например, как приспосабливаться или нет, легко расстраиваться, когда дела идут не совсем так, как вы хотите, и как научиться контролировать свои эмоции», — 33-летний мужчина.

Иосиф встречается с Дашей с августа 2020 года. Впервые он сообщил об их отношениях, опубликовав их совместное фото в Instagram. Лишь недавно он поделился видео их воссоединения в аэропорту после 16-месячной разлуки.

Уникальный

«Чем больше я узнаю людей, тем больше убеждаюсь, что люди действительно отличаются друг от друга, независимо от их национальности. Каждый человек уникален, и вы должны уважать это». Успешные отношения.»

Джозеф также сказал, что наладить отношения намного проще, когда вы уже в «правильном возрасте». Он объяснил: «Это потому, что у вас больше нет отвлекающих факторов по сравнению с тем, когда вы были моложе, и вам все еще нужно многое доказывать. Вы уже знаете, чего хотите в отношениях, теперь вы более ответственны и зрелы в плане разрешения разногласий. «

Марко в роли мудреца

Марко в роли мудреца

«Когда у вас есть проблема в отношениях, вы принимаете ее такой, какая она есть, а затем пытаетесь ее исправить. Это не значит, что вы моложе и все еще думаете: «В любом случае, это партнерство может не сработать в будущем, поэтому я просто трачу время, держась за это сейчас ». Но если вы стары, вы уже знаете, что делать. Да, я бы сказал, что я очень доволен».

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Гипотетическим интервью для продвижения 13-серийного ром-сериала Виктора Вильянуэвы было «Ang Babae sa Likod ng Face Mask», в котором Джозеф играет в паре с ведущей скандального комедийного игрового шоу Херлин Николь Подол, также известной как «Hipon Girl».

Цифровой сериал рассказывает историю Мальты (Херлин), которую часто отвергают мужчины, с которыми она встречается, когда она снимает маску. Однажды на работе Мальта встречает влюбленного красивого, но неудачливого Зига (Джозеф). Это любовь с первого взгляда к Зигу, очаровавшему взоры Мальты. Это история о том, как Мальта и Сейдж нашли любовь, преодолели свою неуверенность и разорвали негативные циклы своего прошлого.

Когда его спросили, думает ли он, что Зиг может быть реальным человеком, Джозеф ответил: «Конечно! Он безнадежный романтик. Он хочет найти настоящую любовь. Эта история может произойти в реальной жизни».

Херлин Николь Подоль

Херлин Николь Подоль

Этот проект является первым крупным проектом Херлин, и Джозеф сказал, что он обязательно направлял ее на каждом этапе пути. «Мне очень понравился Harley, когда мы впервые встретились. С ним легко поладить. Именно поэтому я смог сказать себе, что проект будет веселым. Когда ваши коллеги, особенно ваша главная дама, готовы, работа становится веселой. .»

«Она очень полезна. Я видел, как она страдала, но есть причина, по которой я здесь, особенно из-за ее эмоциональных сцен. Я пытался поделиться с ней всем, чему научился, будучи частью индустрии почти 12 лет», — сказал он.

рассмотреть возможность

Был также вопрос о том, что Херлин претерпела косметические улучшения, пока она все еще записывалась для сериала, в качестве формы подготовки к участию в недавнем конкурсе Miss Binibining Pilipinas 2022. Джозеф клялся, что это никак не повлияло на производство сериала.

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«Она очень откровенно говорила об этом, так что все на съемочной площадке знают. Это никогда не становилось помехой. Как актер, я очень внимателен. Я всегда стараюсь не доставлять неудобств своим коллегам. «

Премьера фильма «Ang Babae sa Likod ng Face Mask», созданного компанией Insight 360 Films Криса Кахилига, состоится на YouTube-канале Puregold 11 июня. Новые эпизоды будут транслироваться каждую субботу в 18:00 «Постоянная маска для лица теперь стала символом надежды и любви к себе для нашего первопроходца в этом новом сериале», — отметила директор по маркетингу Puregold Айви Пьедад. INQ

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