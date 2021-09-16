Почему звезды футбола общаются с eBay Яношом?

Способность 26-летнего юноши привлекать к себе имена такого размера вызвала критику со стороны традиционных средств массовой информации.

«Кто такой Ибай? Я позвонил Агуэро для интервью, но Ибай ударит меня, и если Ибай ударит меня, я должен уйти на пенсию», – сказал аргентинский телеведущий Густаво Лопес. Художник, а не журналист.

Для Льяноса это своего рода суть. «Может быть, я из тех, кто им нравится», – сказал он об игроках. “немного отличается.” Он не пытается ворваться в их личную жизнь. Он не пытается задавать им сложные вопросы о том, что для них является только их работой. Вместо этого он пытается поговорить с ними как можно более неформально, делая то, что им нравится, играя в видеоигры.

«Они приходят, потому что им это нравится», – сказал он. «Им не платят. Они приходят, потому что хотят прийти».

Возможно, игроки немного больше математически мотивированы. «Twitch – это платформа поколения Z», – сказал Джулиан Аквилина, специалист по вещанию в медиа-исследовательской компании Enders Analysis. «Она изуродована в очень молодом возрасте и полностью мужского пола. Это совершенно другая аудитория, чем традиционные вещатели». Льянос предлагает этой аудитории драгоценный путь: например, его интервью с Дибалой собрало более 100 000 зрителей, в основном подростков.

Крупнейшие футбольные звезды находят эту перспективу более привлекательной, чем более формальное интервью, однако, без сомнения. «У Twitch много флюидов сообщества», – сказала Акилина. «Это более интерактивно». По крайней мере, для одного из гостей Льяноса привлекательность заключалась в том, что разговор с Льяносом совсем не походил на интервью. Не было ни камеры, ни аудиооборудования, ни звонков и ответов на вопросы, ни конкретного шасси. Игроки чувствуют себя в безопасности, разговаривая с кем-то, кто похож на друга.