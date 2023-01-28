Почему Нигерии следует готовиться к последствиям российско-украинской войны — Акиниеми

Бывший министр иностранных дел профессор Болайе Акиниеми призвал федеральное правительство пересмотреть свою внутреннюю готовность справиться с последствиями продолжающейся российско-украинской войны.

Выступая в пятницу в Лагосе на второй серии лекций на кафедре истории и международных отношений Лагосского государственного университета, Акиниеми на тему «Конкурирующие нарративы о российско-украинской войне» сказал, что некоторые из участников войны уже были суждено. Что касается Африки, нация должна быть готова иметь дело с дестабилизирующим заговором, который может принести подобное.

Он сказал: «Нигерия должна сосредоточиться на своей безопасности, потому что боевики покидают Европу. Они прибывают в Африку. Это причина нестабильности в Сахеле. Таким образом, вы должны защитить страну, а также увеличить сельскохозяйственное производство. должны запастись ими (истребителями), потому что голодающая нация есть нация».

Стране нужно вливать деньги в сектор безопасности. Наши силы хороши, если они хорошо оснащены и хорошо мотивированы. Следующий новый лидер должен быть готов к большой тяжелой работе».

Акиниеми сказал, что обязательный принцип, принятый Африканским союзом, запрещает каждой африканской стране расширять свои границы на другую, как в случае с Россией.

Он сказал: «У нас есть обязательный принцип, который был принят давным-давно, когда была основана Организация африканского единства. Это неприкосновенность границ, которые мы унаследовали при обретении независимости. Вы не можете вторгаться в границы своей страны, потому что у вас есть Нигер и Бенин в ваша страна, поэтому вам нужно расширить границы Нигерии».

«Нет, мы это предвидели и сказали, что эти границы искусственные, и мы должны их сохранить. Вот почему многие африканцы говорят, что России не следовало вторгаться в Украину. Но мы все знаем, где наши ботинки болят».

Он назвал неприкосновенность фактов и ошибочность господствующих интервенций факторами, которые необходимо учитывать при анализе конфликта между Украиной и Россией.

По его словам, то, что изображают СМИ, является переработанной версией фактов, связанных с войной.

Бывший министр добавил: «Никто не может изменить тот факт, что между двумя странами идет война. Как ученые и студенты, не говорите, что я слышал это по CNN, BBC и Aljazeera, и вы придете к выводу. вы получаете в СМИ отредактированную версию фактов.Также вы можете получить разные интерпретации и представления одного и того же события.

Таким образом, в некотором смысле все мы, будь то средства массовой информации или аналитики, говорим либо о глобальном юге, либо о глобальном севере, но университетские ученые склонны идти к тому, что я называю справедливостью посередине. могут быть проблемы с интерпретацией., но честность исследователя и целостность университетской среды заключается в том, чтобы заранее озвучить свою позицию с точки зрения анализа.

«Вы также должны опасаться господствующего заблуждения. У каждого события есть начало. Вы вступаете в разгар битвы и начинаете делать выводы. Это часть проблемы войны. прецеденты войны».

Он призвал нигерийскую молодежь бороться за то, что им принадлежит, по мере приближения всеобщих выборов, добавив, что борьба за демократию не была достигнута на блюдечке с голубой каемочкой.

Он сказал: «Молодые люди должны бороться за свой угол. Люди часто думают, что мы получили вещи на блюдечке с голубой каемочкой, но это не так. Я потерял брата, который был в армии в борьбе за демократию. Он умер в возрасте из 45, потому что он участвовал в борьбе и был готов заплатить жертву.

«За мной гнался Абача. Я лучше умру, чем буду говорить с вами здесь. Так что молодым людям ничего не достанется на блюдечке с голубой каемочкой, вам придется драться за свой угол».

Заведующая кафедрой истории и международных отношений Университета Ласу, доктор Адеунми Фалоде, сказала, что тема лекции основана на необходимости предупредить некоторых нигерийцев, которые раздувают угли войны.

Он сказал: «Российско-украинская война — животрепещущая тема. Она продолжается. Мы пытаемся предупредить нигерийцев о том, что в случае войны нельзя предсказать исход. Кто бы мог подумать, что Россия собирается уничтожить Украина за месяц?Но к сожалению,так как война не наука,До сих пор воюют.

«Итак, это предупреждение Нигерии и названным этническим ополченцам, которые хотят разделить Нигерию, а также одному племени, которое думает, что победит другое».