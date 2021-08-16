Почему преобладающий мрачный взгляд на Россию неверен | Россия

В августе 1991 года попытка коммунистических сторонников жесткой линии организовать военный переворот в Москве вызвала демократическую революцию, которая привела к краху советского режима. Путчисты окружили реформистского советского лидера Михаила Горбачева в его резиденции в Крыму и перебросили танки в Москву. Но тысячи москвичей, сплотившихся под руководством Бориса Ельцина, президента Российской Советской республики (тогда входившей в состав Советского Союза), встали на защиту российского парламента. Элитные силы отказались штурмовать здание, и армия в конце концов перешла на сторону Ельцина.

Тридцать лет спустя Россия оказалась в конце исторического цикла, начавшегося, когда ее народ восстал против морально и экономически несостоятельного режима.

Эти две российские страны, первая из которых возникла в 1991 году и которые мы наблюдаем сегодня, чувствуют себя на много эонов разнесенными друг от друга с точки зрения политики, экономических реалий или социальной динамики. В 1991 году Россия под руководством Ельцина с большим энтузиазмом относилась к демократии и Западу. Публичные протесты против коммунистического правления собрали сотни тысяч человек, и размер этих толп не имеет себе равных на недавних митингах, организованных оппозицией.

Самая крупная из этих гигантских демонстраций (и, возможно, самая крупная в истории России) состоялась в январе 1991 года. Это была акция протеста против попытки советских властей подавить движение за независимость Литвы. Неделей ранее Ельцин отправился в Таллинн и подписал договор с тремя странами Балтии, признав их суверенитет от имени Российской Советской Республики. Он сделал этот шаг вопреки советскому лидеру Горбачеву, который все еще пытался сохранить Советский Союз в неприкосновенности.

В то время Россия при Ельцине была одной из главных движущих сил, ускоривших распад Советского Союза. Это была одна из первых советских республик, провозгласивших свой суверенитет и верховенство закона над советским законодательством на своей территории. В конце 1991 года Ельцин вместе с лидерами Беларуси и Украины объявил о распаде Советского Союза.

Шестнадцать лет спустя его избранный преемник Владимир Путин объявил распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой в мире». [20th] контракт”.

В 1991 году страна с западной точки зрения была идеальной Россией. Это было более свободно, чем когда-либо, но это была своего рода отчаянная свобода. Это был трудный случай, когда население страдало от бедности, разрушающейся инфраструктуры и реальной угрозы голода. Хуже того, надвигается гражданская война, подобная той, которая разворачивается в Югославии, но с ядерным оружием, доступным для потенциальных воюющих сторон.

В последующие тридцать лет зарождающаяся демократия в России медленно ухудшалась. Сначала она превратилась в гибридную полуавтократию, подобную той, которую мы видим сегодня в Венгрии, а затем погрузилась в трясину полной тирании. Но параллельно с этими печальными событиями в течение первого десятилетия правления Путина ее экономика быстро росла и начала процесс быстрой модернизации, особенно в городской среде и на транспорте, который продолжается и сегодня. Россия 2021 – это гораздо более безопасное, комфортное, роскошное и современное место для жизни, чем это было в 1991 году.

Анализ меланхолии, царящей в России, имеет тенденцию игнорировать огромный прогресс, достигнутый государством и обществом за последние тридцать лет. Великая ирония режима Путина заключается в том, что, несмотря на упадок политики, культурная и социальная тектоника пошла в противоположном направлении политической системы.

Проще говоря, никогда за последние 100 лет Россия не была такой западной и современной, как сейчас. Это правда, что без безудержной коррупции и более разумного обращения с доходами от нефти и газа россияне могли бы жить лучше, чем сейчас. Но уровень жизни сопоставим с уровнем жизни более бедных стран ЕС и по-прежнему остается лучшим опытом для россиян всех возрастов.

Как утверждают великие политические мыслители, такие как Фрэнсис Фукуяма, политическое развитие никогда не бывает линейным или прямым. Подавляя инакомыслие и независимые СМИ, авторитаризм Путина также создал более безопасное пространство для миллионов людей, которые могут улучшить свою жизнь и стремиться к счастью. Как бы банально это ни звучало, деньги дают свободу, многие россияне чувствовали себя более свободными в выборе образа жизни, работы и путешествий, чем в политически свободные, но нестабильные 1990-е.

Лучшая жизнь привела к более зрелому общественному мнению. Посттравматический психоз, который был наиболее яркой чертой российского общества в 1990-е годы, уступил место более рефлексивному отношению к жизни и более умелому личному общению. Возмутительная суровость, вспышки беспричинной злости и воровское поведение – характерные для постсоветского общества 90-х годов, которые отражались в фильмах и музыке того времени, исчезли.

Возникновение благотворительного и добровольного сектора, за которым последовал рост протестной активности зимой 2011–2012 годов, помогли преодолеть тяжелый упадок посттоталитарного общества. Как свидетельствует подъем движения Алексея Навального, российское общество продолжало созревать в последующие годы, в то время как режим начал стареть, напоминая советское правило старения 1980-х годов.

Годовщина демократической революции в России проходит на фоне беспрецедентной волны репрессий, развязанной Кремлем в преддверии парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Едва ли проходит день, чтобы в новостях не появлялись сообщения об аресте, приговоре, назначении «иностранного агента» или насильственном изгнании политических активистов и независимых журналистов. Прибегая к терроризму против своих оппонентов, правительство Путина оправдывает свой страх перед зрелым обществом, которое становится все более враждебным Кремлю.

Все это говорит о том, что Россия – противоположность безвыходной ситуации. Он вступил в бурный период, потому что сообщество обошло предложения системы, которые были органическими, и теперь оно хочет изменений.

Последнее средство Путина – обострить конфронтацию с Западом, что дает ему то, что политологи называют враждебной легитимностью. Он делает ставку на то, что Запад совершит роковую ошибку в своем безжалостном и зачастую непродуманном расширении на бывшее советское пространство – ошибку, которая сплотит русских вокруг себя так же, как советские люди сплотились бы вокруг Иосифа Сталина, которого справедливо ненавидели. многие из них во время Второй мировой войны столкнулись с угрозой существованию.

Но Путину пока это не удалось, хотя он пытался сделать конфронтацию из-за Украины темой своей избирательной кампании. Фактически, русские вернулись к своему дружественному статусу с Западом с 1990-х годов. Недавний опрос показал, что 63 процента из них положительно относятся к западным странам и только 24 процента относятся к Западу отрицательно.

Путин также может надеяться, что Запад прибегнет к сдерживанию и изоляции России – политике, которая доказала свою способность продлить жизнь старых режимов, таких как Северная Корея и Куба. Когда жизнь трудна, у людей меньше ресурсов, чтобы противостоять режиму, лидеры которого могут позволить себе такой же роскошный образ жизни, как и раньше.

Но если отбросить опасения по поводу того, что Запад не справится с этим кризисом, то мрак и мрак кажутся неуместными. В 1991 году тоже было изрядное количество. Но затем произошла августовская революция, которую многие до сих пор считают чудом. Действительно, нельзя недооценивать способность русского народа удивлять себя и угнетающие его режимы.

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