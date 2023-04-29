Почему производительность колтюбинга может придать уверенности экономике

В то время как один из крупнейших экономических конкурентов Коннектикута сталкивается с российским гигантом в международном суде, он восстанавливается после дорогостоящего ухода из России — руководители заявили в четверг, что экономика, похоже, также готова к быстрому восстановлению в случае любой рецессии.

Главный исполнительный офис Linde находится в Данбери под руководством исполнительного директора Санджива Ламбы, базирующегося в Фэрфилде, а официальная штаб-квартира находится за пределами Лондона. Компания является крупнейшим в мире производителем промышленных газов, таких как азот, конкурируя с Air Liquide, Air Products и другими. Компания ожидает бума от систем сокращения выбросов углекислого газа, которые она устанавливает на электростанциях в США, причем некоторые из этих работ стимулируются законом о снижении инфляции, который выделяет миллиарды долларов на экологические программы.

Как и у любой компании из Коннектикута, объемы производства Linde — это метеозонд для мировой экономики. Выступая в феврале на CNBC «Безумные деньги с Джимом Крамером», Ламба сказал, что «мы вносим небольшой вклад» в большую часть производственной деятельности, от переработки энергии и полупроводников до замороженной пиццы и пива.

Если какая-либо рецессия неизбежна, об этом еще нужно сообщить в аппетите инвесторов к акциям Linde, которые выросли на 15 процентов в этом году, включая рост в четверг и пятницу, до более чем 365 долларов за акцию после того, как компания сообщила о результатах за первый квартал.

За первые три месяца 2023 года Linde увеличила штат на 800 сотрудников, в результате чего общее число сотрудников по всему миру превысило 65 800 человек.

«Я не собираюсь пытаться предсказать, будет ли рецессия, но я скажу вам, что все, что мы наблюдаем в данный момент времени, будет указывать на то, что если будет небольшая дефляция», — сказал Ламба. В четверг на телефонной конференции с инвестиционными аналитиками «это будет просто спад». Все просто. «Подождем и посмотрим, что на самом деле будет с экономикой».

Благодаря добыче газа в США объемы в большей части Северной и Южной Америки выросли на 1% по сравнению с прошлым годом. В Европе и на Ближнем Востоке объемы упали на 3 процента, поскольку компания приостановила свою деятельность в России, чтобы соответствовать международным санкциям после украинского вторжения, а более высокие цены на энергоносители ударили по потреблению и производству.









Linde получила комиссию в размере 787 миллионов долларов за прибыль в прошлом году после «деконсолидации», по ее словам, для своих российских компаний заранее, чтобы найти покупателей для этих операций, и комиссию в размере еще 103 миллионов долларов, отражающую операции в других странах, которые были связаны с российскими заводами. .

В конце декабря российский суд вынес судебный запрет на продажу Linde каких-либо акций в своих дочерних компаниях или совместных предприятиях в России. Совместное предприятие «Газпрома» «РусХимАльянс» запросило судебный запрет в рамках судебного разбирательства о нарушении контракта после того, как Linde приостановила строительство газоперерабатывающего завода недалеко от границы с Эстонией. «Газпром» — крупнейшая компания в России.

Компания Linde подала уведомление об арбитраже в арбитражный суд Гонконга, требуя возмещения любого ущерба, понесенного ею в результате решения российского суда.

Под влиянием России прибыль Linde в 2022 году немного снизилась до 3,4 млрд долларов, но в первом квартале прибыль выросла на 15% и составила почти 1,5 млрд долларов.

«Когда вы получаете отложенный контракт, как это было у нас из-за санкций, вы делаете много работы, но вам нужно пройти через процесс определения того, в какой момент и как раскрыть это вместе с клиентом», — Мэтт Уайт, Linde’s Финансовый директор, заявил в четверг. «Это, вероятно, займет некоторое время — по моему мнению, это может занять год или больше».