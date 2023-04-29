Почему производительность колтюбинга может придать уверенности экономике

В то время как один из крупнейших экономических конкурентов Коннектикута сталкивается с российским гигантом в международном суде, он восстанавливается после дорогостоящего ухода из России — руководители заявили в четверг, что экономика, похоже, также готова к быстрому восстановлению в случае любой рецессии.
Главный исполнительный офис Linde находится в Данбери под руководством исполнительного директора Санджива Ламбы, базирующегося в Фэрфилде, а официальная штаб-квартира находится за пределами Лондона. Компания является крупнейшим в мире производителем промышленных газов, таких как азот, конкурируя с Air Liquide, Air Products и другими. Компания ожидает бума от систем сокращения выбросов углекислого газа, которые она устанавливает на электростанциях в США, причем некоторые из этих работ стимулируются законом о снижении инфляции, который выделяет миллиарды долларов на экологические программы.
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