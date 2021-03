Почему Россия поместила свой новый гигантский космический телескоп под воду?

Ежедневный зверь

Российские военизированные формирования обвиняются в пытках и обезглавливании в громком судебном деле против группы Вагнера

Поддерживаемые Кремлем наемники, работавшие с группой Вагнера, могут быть впервые испытаны в российских судах после того, как группа юристов-правозащитников из звезд-правозащитников возбудила в Москве дело по обвинению боевиков в пытках и обезглавливании человека. В заявлении о возбуждении уголовного дела, обнародованном в понедельник от имени жертвы Мухаммада «Хамди Бута» Таха аль-Абдуллаха, адвокаты, представляющие брата жертвы, утверждали, что шесть граждан России работали по контракту на обеспечение безопасности заправочной станции, управляемой Россией и Сирией, которые стояли за преступлением в 2017 году. Иск представляет собой первую известную попытку привлечь к ответственности кого-либо, связанного с сверхсекретной сетью тайных операторов, финансируемой и управляемой близкими соратниками президента России Владимира Путина. То, что они ожидают передать в Европейский суд по правам человека, покажет масштабы нарушений, совершаемых невидимыми силами, используемыми для сокрытия неофициальных военных авантюр Кремля по всему миру. По словам адвокатов, после более чем года, в течение которого правительство блокировало дело и избегало обвинений в связи с этим делом, российские власти все равно должны будут зарегистрироваться. «Мы надеемся, что это откроет дверь для всех преступлений, которые я совершил», – сказала в телефонном интервью Мазен Дарвиш, правозащитница, требующая справедливости по этому делу и генеральный директор Сирийского центра СМИ и свободы слова. с The Daily Beast в субботу, что группа Вагнера находится не только в Сирии. Он сказал, что дело против шести военизированных группировок группы Вагнера возбуждено по статьям Уголовного кодекса России, призывающим к судебному преследованию всех, кто причастен к пыткам, тяжким телесным повреждениям. травмы и убийство. Они не могут сказать, что это просто политическое или пропагандистское дело, потому что мы рассматриваем это дело в российских судах. Согласно российскому законодательству, Дарвиш сказал: «Мы едем в Москву, на их земли, в их суды, и их юрисдикции ». Утверждения о причастности группы Вагнера к пыткам и убийству аль-Абдуллы, более известного по фамилии Хамди или Хаммади Бута, впервые появились в июне 2017 года. анонимный пост на сайте Reddit, который пользуется огромной популярностью у военных. Пост не содержал большого количества комментариев, просто ссылка на жестокое видео, снятое дрожащей рукой на телефоне. Хлоя показала, как несколько русскоязычных мужчин в пустынной форме по очереди избивают человека, которого с тех пор опознали как Пута. Кувалда: юристы и правозащитники, участвующие в московском деле, говорят, что жалоба представляет собой важный первый шаг к привлечению российских наемников из группы Вагнера к ответственности за ряд военных преступлений, совершенных не только в Сирии, но и в Ливии и Центральноафриканской Республике. Сообщается, что несколько связанных компаний, связанных с кремлевским инсайдером и бывшим сотрудником российской разведки, работают как минимум с 2017 года. Специальный российский военный батальон убил Боту во время операции на заправке Шаер, известной в просторечии как Вагнер. Group, подразделение было связано с сетью российских компаний, которые, по утверждениям властей США и Европы, финансируются Евгением Пригожиным, ключевым игроком в ближайшем окружении президента России Владимира Путина, известного как «шеф-повар Путина». Хотя группа Вагнера была причастна к многочисленным нарушениям международного права, включая обход эмбарго ООН на поставки оружия в Ливии, юридическая подача Москвой дела о Путе знаменует собой первый случай подачи в суд какой-либо официальной жалобы против СБУ в Ливии. В связи с прошлым месяцем ФБР поместило Пригожина в список самых разыскиваемых за его предполагаемую роль во вмешательстве в выборы в США в 2016 и 2018 годах, предложив вознаграждение в размере 250 000 долларов за информацию, которая привела к его аресту. Пригожина за его предполагаемые отношения с российскими наемниками, связанными с группой Вагнера, и московское судебное дело превращается в четыре отдельных видео, на которых несколько русскоязычных мужчин избивают, обезглавливают и сжигают сильно изуродованного человека на заправке Шаер. Центральный узел в совместной многомиллионной нефтегазовой сделке между сирийской государственной компанией General Petroleum Corporation и Стройтрансгазом, государственной российской углеводородной инжиниринговой компанией, возглавляемой Геннадием Тимченко, давним помощником Путина, ни Тимченко, ни Пригожиным. имя было прямо упомянуто в связи с убийством Путы. По сообщениям СМИ и аналитических центров, добыча природного газа ЕвроПолисом, компанией, принадлежащей Пригожину, по данным властей США, выручила около 162 миллионов долларов на месторождении Шаер и нескольких других газовых месторождениях. месторождений в 2017 г., в том же году, когда был убит Бота. Представители «Стройтрансгаза» и главной консалтинговой и управляющей компании Пригожина Concord не ответили на запросы о комментариях. В понедельник адвокатам, представляющим семью Бута, были оглашены подробности дела в московском суде, а после того, как первое видео было анонимно обнародовано в июне 2017 года, еще три видео были опубликованы в ноябре 2019 года и стали широко распространяться в российских социальных сетях. Слайд видео, размещенных в Твиттере исследователями из открытых источников, «Репортеры» парижского СМИ «Аль-Джиср Аль-Джиср», освещающего ситуацию в Сирии, опубликовали первый отчет об убийстве Буты. Несколькими днями позже «Новая газета», одно из немногих оставшихся в России независимых ежедневных новостных агентств, опубликовала сообщение, в котором Станислав Дечко был назван одним из нескольких российских граждан, изображенных на видео. В отчете также говорится, что по крайней мере один из русскоязычных мужчин на видео воевал в осажденном регионе Донбасса на востоке Украины, прежде чем отправиться в Сирию для работы в подразделении группы Вагнера. Сирийская провинция Дейр-эз-Зор, в деревне недалеко от того места, где был убит один из предполагаемых нападавших, Владислав Апостол, всего через несколько месяцев после того, как Бхута ударил его кувалдой. Семья Апостола, как сообщается, подтвердила, что он работал частным охранником в Сирии и что он был одним из нескольких сотен россиян, погибших в результате авиаудара США в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Он пошел работать в строительную отрасль, и работал в основном в строительстве. Он женился и создал семью. Когда разразилась гражданская война, он отправился в Ливан на поиски строительных работ после того, как ситуация в Сирии ухудшилась и значительная часть Дейр-эз-Зора перешла под контроль ИГИЛ, согласно последним дням адвокатов Бхуты в его семье. Бхутта решил вернуться к своей семье в Дейр-эз-Зор, когда он был в Ливане. 27 марта 2017 года Бхутта пересек границу из Ливана в Сирию на переходе Бейрут-Дамаск с группой молодых людей из своей деревни. Сирийские власти арестовали Боту при переходе границы и передали его военнослужащим сирийской армии. В этот момент члены группы Буты путешествовали с зятем Бхуты, который находился в Ливане в то время, когда сирийская армия арестовала Буту, и Бхутта позже связался со своим зятем. Он прямо сказал ему, что военнослужащие Сирийской арабской армии отвезли его в военный лагерь Драйдж, который является хорошо известным центром дислокации боевиков группы Вагнера. Перед его смертью Бхутта сказал, что русскоязычные солдаты избили его и нескольких других задержанных в Дурейдже, чтобы сражаться с подразделениями, развернутыми в Хомсе для захвата и защиты нефтегазовой инфраструктуры, а сирийское правительство контролирует добычу и экспорт нефти, газа и минералы. Сирийская Генеральная Петролеум Корпорейшн устанавливает стратегию разведки и разработки и контролирует национальные дочерние компании, включая Сирийскую нефтяную компанию (SPC) и Сирийскую газовую компанию (SGC). Однако, как и во многих других развивающихся странах, национализированный энергетический сектор в Сирии в значительной степени зависит от внешней поддержки со стороны иностранных компаний для интенсивных инвестиций в разведку и разработку в области разведки и разработки. Крупнейший из этих инвесторов, который в феврале заключил соглашение о разделе продукции на сумму 22 миллиона долларов с правительством сирийского президента Башара Асада, согласно отчету Сирии, онлайн-газете, отслеживающей экономические события в стране. Адвокаты, которые подали новаторскую правовую жалобу, заявили в письменном заявлении, что он и его помощник адвокат Петр Зикин решили возбудить дело после того, как запрос Российской следственной комиссии, высшей прокуратуры страны, по всей видимости, был отклонен. «Новая газета» обратилась в Следственный комитет с просьбой о возбуждении расследования по делу об убийстве, но комиссия проигнорировала это ходатайство. Новиков сказал: «Это заставило нас, как правозащитников, обратиться в российские следственные органы». Действительно, это повторение того, что произошло 20 лет назад, когда в ходе конфликта были совершены случаи насильственных исчезновений, пыток и внесудебных казней. также не расследовались. Вооруженный боевик на Северном Кавказе ». Мазен Дарвиш, один из многих правозащитников, выступающих за справедливость по делу Боты, и генеральный директор Сирийского центра СМИ и свободы слова, сказал, что У российских властей есть около 40 дней для ответа на первоначальное судебное дело, и дело подано совместно. Он принял адвокатов и адвокатов, связанных с организацией Дарвиша, “Мемориал Хьюман”. Центр прав человека в Москве и Международной федерацией прав человека в Париже. Дарвиш сказал, что если по какой-либо причине дело не будет продолжено в Москве, он, Новиков и другие, скорее всего, передадут дело в Европейский суд по правам человека. Человек в Страсбурге, Франция. Пригожин по поводу его предполагаемых финансовых связей с Интернетом. Фарма обвиняется во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г. Однако неясно, будет ли это дело продолжено после того, как он Федеральные прокуроры, работающие при администрации Трампа, сняли обвинения с Concorde Consulting and Management, штаб-квартира которой находится в Санкт-Петербурге, в Пригожине, в связи с этим делом. Но федеральный ордер на арест Пригожина, выданный 16 февраля в Вашингтоне, округ Колумбия, по всей видимости, свидетельствует о возобновлении интереса Министерства юстиции к привлечению Пригожина к ответственности. Военные преступления в Сирии при режиме Асада могут подлежать санкциям. Хотя неясно, будут ли власти США и дальше вводить дополнительные санкции в отношении Пригожина, Тимченко или любых других лиц, участвующих в освещении и представлении дела Путы, факты определенно указывают на то, что следователи США в Вашингтоне будут внимательно следить за своими выводами. 