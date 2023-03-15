Почему Черное море является точкой воспламенения между Россией и Западом?

СТАМБУЛ. Если бы вам нужно было составить рейтинг мест по всему миру, где военные Соединенных Штатов и России могли бы физически столкнуться друг с другом, Черное море было бы в верхней части списка.
Гигантский водоем на юго-восточном фланге Европы долгое время был ареной международного соперничества между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, с одной стороны, и Россией и их сферой влияния, с другой, динамика которых усугубилась вторжением России в Украину. .
Российские ВВС сбили во вторник американский разведывательный беспилотник, напомнив о том, что он может случайно или случайно стать горячей точкой для многих стран, действующих в Черном море и вокруг него.
«Это всегда было сложно, это всегда было сложно, но сейчас ставки очень высоки», — сказал Ян Лессер, вице-президент Немецкого фонда Маршалла в Америке. «Чем дольше длится конфликт, тем выше риск того, что ситуация выйдет из-под контроля».
Черное море больше Калифорнии и имеет шесть стран на его берегах. Турция, Румыния и Болгария являются тремя членами НАТО, в то время как другие, такие как Украина, дружественно относятся к альянсу, который считает Черное море жизненно важным для своих усилий по сдерживанию России.
Турция имеет большое влияние на Черное море, потому что она контролирует два пролива, Дарданеллы и Босфор, через которые суда должны проходить между Черным морем и другими глобальными водными путями. Договор Монтрё 1936 года дает Турции право закрывать проливы для большинства военных перевозок во время войны, право, которое она использовала после того, как Россия вторглась в Украину в прошлом году.
Президент России В.В. расширял влияние Москвы. Черное море имеет решающее значение для усилий Путина, и с тех пор оно стало нестабильным местом. В последние годы окружающий регион стал свидетелем войны России с Грузией в 2008 году, политических восстаний против пророссийских лидеров на Украине и в Беларуси и войны между Азербайджаном и Арменией в 2020 году, в конечном итоге при посредничестве Москвы.
Но вокруг Черного моря г. Крупнейшая силовая игра Путина — это вторжение в Крым, стратегический полуостров, который Россия захватила у соседней Украины в 2014 году. Он улучшил положение России на Черном море и контролировал единственный в России тепловодный порт Севастополь.
В последующие годы г. Путин увеличил военно-морское присутствие России в Черном море настолько, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил в 2016 году, что море «почти стало русским озером».
В ответ противники России активизировали собственные военные маневры вокруг Черного моря. Члены НАТО совершали регулярные наблюдательные полеты, а США и Великобритания часто отправляли военные корабли, хотя международные конвенции запрещали им оставаться дольше 21 дня.
Затем Россия вторглась в Украину, что позволило обеим сторонам еще больше расширить свои маневры в регионе.
«Напряженность в Черном море, по-видимому, усилилась после войны», — сказал Арта Мевлутоглу, независимый турецкий аналитик по вопросам безопасности.
Война осложнила морскую торговлю для причерноморских стран, и Россия первоначально заблокировала экспорт зерна из Украины, одного из ведущих мировых производителей, что вызвало опасения обострения кризиса голода в бедных странах.
Но Турция помогла заключить спонсируемую ООН сделку по экспорту 22 миллионов метрических тонн зерна через территориальные воды Турции.
Турция закрыла пролив для большей части военного судоходства, чтобы помешать России усилить свой флот против Украины кораблями из других стран.
В настоящее время только страны с береговой линией Черного моря имеют суда в воде, сказал Йорук Исик, внештатный ученый из Института Ближнего Востока, который внимательно следит за морским движением через турецкие проливы.
Среди них г-н Исик сказал, что только Россия и Турция имеют мощный военно-морской флот. Румыния и Болгария имеют небольшие армии, Грузия имеет только береговую охрану, а движение украинских кораблей затруднено войной.
Но небо остается открытым, поэтому члены НАТО увеличили количество наблюдательных полетов над морем и вокруг него, а Россия ответила истребителями.
По словам Пентагона, беспилотник, приземлившийся во вторник, не был вооружен и вылетел из Румынии во время обычного разведывательного полета. Примерно в 75 милях к югу от Крыма два российских истребителя перехватили его и сбросили на него топливо, предположительно, чтобы скрыть камеру. Самолеты также пролетели близко к беспилотнику, что официальные лица США назвали опасным.
По словам Пентагона, один из самолетов задел пропеллер беспилотника, что побудило американских операторов сбить его.
В Минобороны рассказали другую историю, заявив в своем заявлении, что российские ВВС преследовали истребители, чтобы идентифицировать беспилотник, который затем совершил резкий маневр, потерял высоту и ударился о воду.
В последние месяцы официальные лица США обеспокоены тем, что любой инцидент, случайное столкновение или недопонимание в Черном море могут выйти из-под контроля.
Сбитый беспилотник усилил напряженность в отношениях между США и Россией, хотя ни одна из сторон не проявила готовности допустить эскалацию ситуации.
Но война на Украине привела к усилению военной активности в Черном море и вокруг него, считают аналитики.
«Это указывает на то, что потенциальная география конфликта и эскалации намного шире, чем можно предположить, читая ежедневные новости», — сказал г-н А. — сказал Лессер.
Бен Хаббард И Гульсин Харман Репортаж из Стамбула.
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