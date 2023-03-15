Почему Черное море является точкой воспламенения между Россией и Западом?

СТАМБУЛ. Если бы вам нужно было составить рейтинг мест по всему миру, где военные Соединенных Штатов и России могли бы физически столкнуться друг с другом, Черное море было бы в верхней части списка.

Гигантский водоем на юго-восточном фланге Европы долгое время был ареной международного соперничества между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, с одной стороны, и Россией и их сферой влияния, с другой, динамика которых усугубилась вторжением России в Украину. .

Российские ВВС сбили во вторник американский разведывательный беспилотник, напомнив о том, что он может случайно или случайно стать горячей точкой для многих стран, действующих в Черном море и вокруг него.

«Это всегда было сложно, это всегда было сложно, но сейчас ставки очень высоки», — сказал Ян Лессер, вице-президент Немецкого фонда Маршалла в Америке. «Чем дольше длится конфликт, тем выше риск того, что ситуация выйдет из-под контроля».