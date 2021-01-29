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Почетный член Академии из числа австралийских исследователей космоса на COSPAR 2021

29 января, 2021
Marfa Fedoroa
Слева направо: доктор Кен Маккрэкен, доктор Алекс Хилд и доктор Дэниел Грэм. Изображение адаптировано из CSIRO и Юрия Хотяинцева, фото IRF

Три австралийских исследователя, в том числе научный сотрудник Академии, были удостоены международного признания за их вклад в астрономию и космическую науку на церемонии награждения. 43Исследования и разработки Научное общество Комитета космических исследований (КОСПАР).

Доктор Кен МакКракен получил сертификат AO FAA FTSE Премия Cospar в области космической науки «За выдающийся вклад в космическую науку». Д-р Маккракен а Действительный член Академии 1987 г.Он был пионером в космической науке более 60 лет, работая с космическими лучами, исследованиями гелиосферы, рентгеновской астрономией, межпланетной археологией и разведкой полезных ископаемых.

Его вклад К ним относятся разработка инструментов для измерения свойств потока солнечного космического излучения (что сыграло решающую роль при разработке мер радиационной защиты при пилотируемых космических полетах) и инновации в области электромагнитных методов во временной области для геофизических исследований. В настоящее время он изучает влияние космических лучей на ядро ​​полярного льда, чтобы помочь объяснить историю магнитного поля Солнца за последние 150 000 лет.

В рамках награды Minor Planet (8258) McCracken назван в его честь.

Доктор Алекс Хелд, Директор Центра наблюдения Земли CSIRO, Я получил Премия COSPAR Harrie Massey За «выдающийся вклад в развитие космических исследований, в которых роль лидера имеет особое значение».

Доктор Хельд – первый обладатель этой награды из Южного полушария. Среди других его выдающихся работ по направлению национальной и международной научной политики, доктор Хельд руководил отмеченной наградами реализацией программы Sentinel Hotspots (2002-2006), которая Все еще используется для поддержки мероприятий по ликвидации лесных пожаров в Австралии. В настоящее время он курирует строительство нового радиолокационного спутника NovaSAR-1 в качестве национального исследовательского центра.

Маленькая планета (8479) задержана Он был назван в его честь.

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Д-р Дэниел Грэм Австралийский исследователь из Шведского института космической физики (IRF), Я получил Яков Б. ЗельдовичСовместная награда КОСПАР и Российской академии наук от Научный комитет Cospar d. Эта награда вручается молодым ученым за их отличия и достижения, и по одной медали вручается каждым научным комитетом комитетов COSPAR.

После получения докторской степени в Сиднейском университете в 2012 году доктор Грэм работал с IRF в Уппсале, чтобы изучить магнитосферу, где магнитное поле Земли встречается с солнечным ветром. Недавно он начал работать с Многодиапазонная миссия в магнитосфере.

Каждые два года в COSPAR проводится научная ассоциация, которая объединяет около трех тысяч исследователей космоса.

Цели COSPAR – продвигать научные исследования в космосе на международном уровне с акцентом на обмен результатами, информацией и мнениями, а также обеспечивать открытый форум для всех ученых для обсуждения проблем, которые могут повлиять на научные космические исследования.

Полные цитаты всех победителей На сайте КОСПАР.

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