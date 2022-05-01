Поэт Андрей Кодришку вспоминает о своих корнях на Русской реке.

Андрей Кодреску может привести длинный список успехов за время своей карьеры поэта, писателя, сценариста и комментатора NPR, которые привлекли внимание как внутри страны, так и за рубежом.

Однако одним из самых дорогих для него событий является время, которое он провел в районе Русской реки в 1970-х годах, где подружился с местными поэтами.

«Я купил дом в Монте-Рио и придумал слова», — вспоминает он по телефону из своего бруклинского дома.

«Лучшие времена были, когда ни у кого не было денег», — сказал Кодришку. «Жить там было дешево и весело. Было так много надежды и радости в том, чтобы быть живым и молодым».

Его любовь к тем временам и людям, которых он знал позже, вернула его 5 мая, чтобы он появился в Центре искусств Запада, чтобы поговорить обо всем, что приходит на ум.

Темы будут включать его последний сборник стихов «Слишком поздно для кошмаров», который будет опубликован осенью вместе с его фэнтезийным романом «Мясо из золотой лихорадки».

Кудриску неоднократно появлялся на Западном побережье, но Occidental будет его единственной остановкой в ​​Норт-Бэй.

«Мне пришло в голову, что с тех пор, как вышла новая книга стихов, я хотел собрать всех вместе», — сказал он.

Владельцы билетов получат стихотворение Кудриску, напечатанное ограниченным тиражом в 100 букв, разработанное и напечатанное Пэтом Ноланом и Эриком Джонсоном в North Bay Letterpress Arts в Севастополе.

Во время «Годов рек в России» Кодриску каждое утро встречался с поэтами Пэтом Ноланом и Джеффом Миллером, чтобы обсудить все, что у них на уме в данный момент.

«Раньше мы встречались на почте, а затем шли в кафе, чтобы прочитать нашу почту», — вспоминает Нолан.

Нолан все еще живет в этом районе. Миллер погиб в автокатастрофе в 1977 году. В 2005 году Кодриско посетил Монте-Рио, чтобы отпраздновать 28-ю годовщину смерти Миллера, где он встретился с Ноланом и другими поэтами.

«Пэт и я вместе играли в бильярд, и я хотел проиграть», — сказал Кодришку. Это потому, что он хотел, чтобы матч продолжался.

Кодреску является автором более 50 книг стихов, художественной литературы, критических эссе и комментариев об искусстве, жизни и литературе.

В 1995 году он получил премию Пибоди за «Дорожный ученый», американский дорожный фильм, сценарий к которому он написал и в котором снялся.

Его книга «Так недавно: избранные стихи, 1968–2016» была номинирована на Национальную книжную премию.

С 1983 по 2016 год он был постоянным комментатором национальной программы новостей общественного радио «Все учтено».

«На мой вкус, это стало слишком мейнстримом», — сказал Кодришку.

Кодришку родился в Румынии, а его мать покинула страну в 1965 году. После периода, проведенного в Италии, в 1966 году они переехали в Соединенные Штаты, поселившись в Детройте.

В 1989 году Кодреску освещал румынскую революцию 1989 года для NPR и Nightline на ABC News.

В ответ на вторжение президента России Владимира Путина в Украину в начале этого года поэт сказал эмоционально и ясно:

«Отвратительный военный преступник сошел с ума», — сказал Кодришку.

Румыния граничит с Украиной.

«Римляне напуганы», — добавил он. «Я вырос в Румынии, коммунистической стране при Советском Союзе, с цензурой и боязнью говорить что-либо, что может быть истолковано как подстрекательство к мятежу».

К счастью, сейчас у поэта есть более интересные темы для размышлений.

«Я хочу поговорить с друзьями о старых добрых временах на Русской реке», — сказал он.

Вы можете связаться с автором Дэном Тейлором по адресу [email protected] или по телефону 707-521-5243. в Твиттере Данартс.