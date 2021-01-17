По данным Минфина, размер Фонда благосостояния России в декабре вырос на 1,21 миллиарда долларов.

Москва, 13 января. Минфин России сообщил в среду, что размер Фонда национального благосостояния России в декабре 2020 года увеличился на 89 млрд рублей (1,21 млрд долларов) и на 1 января достиг 13,546 трлн рублей (183,93 млрд долларов).

В сообщении говорится: «По состоянию на 1 января 2021 года размер Фонда национального благосостояния достиг 13,546 трлн рублей».

По состоянию на 1 января 2021 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния составляет 7,5% ВВП, или 8,659 трлн рублей (117,195 млрд долларов). По состоянию на 1 декабря размер Фонда национального благосостояния составляет 13,457 триллиона рублей (182,72 миллиарда долларов).

При этом 51,244 млрд долларов, 44,166 млрд евро, 8,551 млрд фунтов стерлингов и 11,628 млрд рублей были размещены на отдельных счетах в Банке России, а 579,698 млрд рублей – на депозитах в ВЭБ.РФ.

В долговые обязательства зарубежных стран вложено до 3 млрд долларов, в ценные бумаги российских экспортеров, связанных с реализацией самоликвидирующихся инфраструктурных проектов, – 254,846 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций – 278,992 млрд рублей, размещено 138 434 депозита. 1 млрд рублей вложили ВТБ и Газпромбанк на финансирование инфраструктурных проектов, 3,072 трлн рублей вложили в обыкновенные акции Сбербанка, 59,517 млрд рублей – в обыкновенные акции Аэрофлота.