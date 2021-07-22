По договоренности с Германией США снижают угрозу блокирования российских газопроводов

В среду официальные лица заявили, что Соединенные Штаты отказались от угрозы заблокировать газопровод Nord Stream 2 из России в Германию, формально игнорируя продолжавшуюся год ссору с Берлином из-за энергетической сделки, которая, как предупреждали критики, позволит Москве морить Украину голодом. О транзитных сборах, критичных для экономики Киева.

Решение администрации Байдена было де-факто признанием того, что проект трубопровода слишком продвинут, чтобы его можно было остановить, и что отношения с Германией, ключевым союзником, слишком важны, чтобы конфликт мог поставить их под угрозу.

Но это разозлило республиканцев и демократов в Конгрессе, которые Они потребовали применения экономических санкций для остановки трубопроводов.В среду администрацию обвинили в мягком отношении к России.

Трубопроводы, каждый протяженностью около 750 миль, идут из России прямо по дну Балтийского моря в Германию, минуя Польшу и Украину и лишая этих двух стран некоторых транзитных сборов. Он строится дочерней компанией “Газпрома”, российской компании, контролируемой Кремлем, и почти удвоит объем газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию.