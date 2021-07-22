По договоренности с Германией США снижают угрозу блокирования российских газопроводов

В среду официальные лица заявили, что Соединенные Штаты отказались от угрозы заблокировать газопровод Nord Stream 2 из России в Германию, формально игнорируя продолжавшуюся год ссору с Берлином из-за энергетической сделки, которая, как предупреждали критики, позволит Москве морить Украину голодом. О транзитных сборах, критичных для экономики Киева.
Решение администрации Байдена было де-факто признанием того, что проект трубопровода слишком продвинут, чтобы его можно было остановить, и что отношения с Германией, ключевым союзником, слишком важны, чтобы конфликт мог поставить их под угрозу.
Но это разозлило республиканцев и демократов в Конгрессе, которые Они потребовали применения экономических санкций для остановки трубопроводов.В среду администрацию обвинили в мягком отношении к России.
Трубопроводы, каждый протяженностью около 750 миль, идут из России прямо по дну Балтийского моря в Германию, минуя Польшу и Украину и лишая этих двух стран некоторых транзитных сборов. Он строится дочерней компанией “Газпрома”, российской компании, контролируемой Кремлем, и почти удвоит объем газа, который Россия может поставлять напрямую в Германию.
Ожидается, что проект стоимостью 11 миллиардов долларов будет введен в эксплуатацию к концу года, несмотря на задержки в строительстве, поскольку инвесторы опасаются попасть под санкции США.
Новое соглашение, похоже, дает президенту Байдену возможность отделить неизбежное строительство трубопроводов как своего рода дипломатическую победу и защиту интересов Польши и Украины, которым может быть нанесен финансовый ущерб. Германия призывает к санкциям против России, если она использует свой контроль над энергопоставками, чтобы нанести вред Украине, Польше, странам Балтии или любому другому союзнику США или подвергнуть их опасности.
Представители Госдепартамента, которые информировали журналистов на условиях анонимности, заявили в среду, что у администрации Байдена все еще есть «глубокие разногласия» с Германией по поводу проекта. Но официальные лица также указали на инвестиционный фонд в 1 миллиард долларов, которым будет управлять Германия, чтобы помочь Украине снизить зависимость от экспорта газа из Москвы.
По словам официальных лиц, Германия внесет в фонд первоначальные 175 миллионов долларов, поскольку Берлин и Вашингтон ищут частных инвесторов, чтобы помочь Украине повысить энергоэффективность и энергетическую безопасность.
Объявление было сделано после встречи канцлера Ангелы Меркель в Вашингтоне на прошлой неделе с Байденом, который сказал, что лидеры двух стран согласны с тем, что они «едины в нашем убеждении, что Россия не может использовать энергию в качестве оружия».
В среду представители Белого дома заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, который призвал Конгресс попытаться остановить проект с помощью санкций, посетит его в августе.
Сенатор-республиканец Тед Круз назвал соглашение с Германией “геополитической победой поколений” президента России Владимира Путина и “катастрофой для Соединенных Штатов и наших союзников”.
Г-н Круз, сторонники которого в Техасе включают два основных источника энергии, за последние несколько месяцев остановил утверждения нескольких официальных лиц администрации Байдена, настаивая на том, чтобы США остановили трубопроводы для завершения. «Президент Байден нарушает законы США и полностью сдался Путину», Он сказал в своем заявлении. «Спустя десятилетия российские диктаторы по-прежнему будут зарабатывать миллиарды на подарке Байдена, а Европа останется уязвимой для российского энергетического шантажа».
Сенатор Джейн Шахин, демократ от Нью-Гэмпшира, заявила, что приветствует дипломатические усилия с ключевыми европейскими союзниками. Но она сказала: «Я давно утверждала, что строительство газопровода« Северный поток – 2 »не следует завершать, потому что он позволяет Кремлю распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу, угрожает экономической безопасности наших европейских партнеров и ставит под угрозу нашу глобальную стабильность».
«Я все еще верю в это», – сказала она.
Возмущенные предположением, что администрация Байдена отказалась, официальные лица Госдепартамента отметили, что санкции США, связанные с проектом, были наложены на 19 организаций с момента прихода к власти Байдена, по сравнению с двумя во время президентства Дональда Трампа.
Дерек Чоллет, советник Госдепартамента, рассказал о сделке высокопоставленным украинским чиновникам в Киеве во вторник и среду и пообещал, что США продолжат поддержку. Он также попросил правительство Украины не оказывать давление на Конгресс с целью введения дополнительных санкций, связанных с проектом.
Германия и Россия ранее договорились сохранить транзитные сборы за природный газ, поступающий в Украину, до 2024 года, вероятно, они будут продлены еще на год.
«Для правительства Германии Украина остается транзитной страной даже после« Северного потока – 2 », – сказал официальный представитель правительства Стивен Зайберт.
Трубопроводы позволили России отделить Германию от ее европейских союзников и от Соединенных Штатов. Но г-н Байден, который говорит, что он продолжает выступать против проекта, ясно дал понять, что его приоритетом является Китай, и что получение немецкой и европейской поддержки совместной политики по обузданию Китая и ограничению его экономического и политического влияния имеет важное значение.
Маттиас Варниг, управляющий директор Nord Stream AG, компании, которая строит и будет эксплуатировать трубопроводы, сказал, что санкции США и угрозы санкций увеличили по крайней мере 18 месяцев и стоили “сотни миллионов” евро.
«Угрозы санкций США осложнили нашу работу во всех отношениях, и это также относится к свидетельским показаниям», – сказал г-н Варниг в интервью, опубликованном 11 июля в немецкой деловой газете Handelsblatt. «Но мы работаем над решениями и уверены, что найдем способ».
Лара Джейкс в Вашингтоне и Стивен Эрлангер сообщили в Брюсселе.