По меньшей мере 6 человек погибли, 3 ранены в результате обстрела Россией города Пакмут на востоке Украины, заявил губернатор

В результате обстрела было повреждено много домов и построек. «Россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня, поразив жилые кварталы. По предварительным данным, повреждено 12 жилых домов, четыре горят», — цитирует Кириленко AFP.
Во вторник российские войска начали наступление в направлении Пакмута и Авдовки. Однако, как сообщается, российские солдаты отступили безрезультатно.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по наблюдению за энергетикой, также предупредило о риске ядерной катастрофы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что Запорожская, крупнейшая в Европе атомная электростанция в Украине, «полностью вышла из-под контроля». Крочи срочно обратился к России и Украине с просьбой разрешить специалистам оперативно посетить комплекс, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной аварии, сообщает Associated Press.
24 февраля Россия вторглась в Украину. Боевые действия усилились в Донбассе на востоке Украины, в который входят две сепаратистские республики Донецкая и Луганская области.
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