По меньшей мере 6 человек погибли, 3 ранены в результате обстрела Россией города Пакмут на востоке Украины, заявил губернатор

Российское наступление на востоке Украины (архивное фото) Фото: А.П.

Киев: По меньшей мере шесть человек погибли в результате российских авиаударов в среду по городу Пакмут в Донецке на востоке Украины. Между тем, сообщается, что в результате этого нападения пострадали еще три человека. Об этом сообщил губернатор области Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

В результате обстрела было повреждено много домов и построек. «Россияне обстреляли город из реактивных систем залпового огня, поразив жилые кварталы. По предварительным данным, повреждено 12 жилых домов, четыре горят», — цитирует Кириленко AFP.

Во вторник российские войска начали наступление в направлении Пакмута и Авдовки. Однако, как сообщается, российские солдаты отступили безрезультатно.

Ранее Украина обвинила Россию в использовании Запорожской АЭС для нанесения смертоносного ракетного удара по близлежащему городу Марганец, в результате которого погибли 13 мирных жителей. Завод был захвачен российскими войсками в марте этого года. Однако им по-прежнему управляют украинские сотрудники. Ранее Москва обвинила Киев в использовании города для обстрела российских солдат на Запорожском заводе.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по наблюдению за энергетикой, также предупредило о риске ядерной катастрофы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что Запорожская, крупнейшая в Европе атомная электростанция в Украине, «полностью вышла из-под контроля». Крочи срочно обратился к России и Украине с просьбой разрешить специалистам оперативно посетить комплекс, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной аварии, сообщает Associated Press.

24 февраля Россия вторглась в Украину. Боевые действия усилились в Донбассе на востоке Украины, в который входят две сепаратистские республики Донецкая и Луганская области.