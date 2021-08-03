По словам посла, тупиковая ситуация в отношениях Россия-ЕС вредит экономике – Российская политика и дипломатия

Вена, 3 августа. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил в интервью газете Vorarlberger Nachrichten, что отношения между Россией и Евросоюзом зашли в тупик, и, похоже, выхода из него нет.

«Мы (Россия и ЕС-ТАСС) зашли в глубокий тупик, и кажется, что выхода из него нет. Это вредит всем, в том числе экономике», – сказал он. По его мнению, Евросоюзу и России не нужны посредники для разрешения кризиса, но «для диалога нужна открытость».

«Санкции в принципе никому не помогают. Отношения с Евросоюзом находятся на рекордно низком уровне, и хуже быть не может. Несколько лет назад нас спросили, почему Россия ведет переговоры с отдельными европейскими странами, несмотря на то, что есть Брюссель. и Европейский Союз .. проблема В том, что нет диалога по наиболее важным вопросам, потому что Европейский Союз не готов говорить об общих вызовах ».

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Он неоднократно расширялся и расширялся. Переговоры о безвизовом режиме и новом рамочном соглашении о сотрудничестве приостановлены, официальным лицам из России запрещен въезд в Европейский Союз, а их активы заморожены. Также были объявлены торговые, финансовые и военные ограничения. В ответ Россия ввела запрет на импорт некоторых продуктов питания из Евросоюза.