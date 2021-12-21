По словам Путина, по мере роста напряженности на Украине, Россия имеет «полное право» «жестко реагировать на недружественные шаги».

США и их союзники предупредили Россию о последствиях дальнейших боевых действий на фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи украинской границы — шаг, который разведка США расценила как подготовку к крупномасштабному вторжению в начале 2022 года.

Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя альянс готов вступить в «конструктивный диалог» с Россией, он будет продолжать поддерживать Украину «как политически, так и практически».

Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы Карен Донфрид, главный дипломат администрации Байдена в Европе, заявила, что США и Европа готовы действовать немедленно, если Россия усилит агрессию против Украины в ближайшие дни.

Донфред не стал вдаваться в подробности обсуждаемых вариантов, но сказал, что вариантов санкций не было.

«Я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что мы готовы действовать драматично, если Россия начнет дальнейшую военную агрессию против Украины», — сказал Донфрид, имея в виду заявления G7, НАТО и Европейского совета в последние недели. «нет будильника» Путин потребовал гарантий безопасности от США и НАТО, включая обязательное обещание, что НАТО не будет расширяться на восток и не позволит Украине присоединиться к военному альянсу, согласно проекту предложения, опубликованному в пятницу российским министерством иностранных дел. Он обвинил нынешнюю напряженность в Европе в расширении НАТО после распада Советского Союза и сказал, что Россия была вынуждена ответить. В заявлении Кремля говорится, что Путин также обсудил ситуацию с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник. Согласно заявлению Кремля, Путин повторил свои требования к Шольцу. Информировать Владимира Путина [Olaf Scholz] О предложениях России о юридически обязывающих долгосрочных гарантиях безопасности, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также о развертывании систем наступательных вооружений в странах, соседних с Россией. READ Россия и Мексика подписали соглашение о сотрудничестве в мирном космосе - Science & Space Ранее во вторник Путин заявил, что его требования к НАТО не являются «ультиматумом». «Это тревога или нет? Конечно, нет», — сказал он силовикам во время встречи в Минобороны. «Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с четким окончательным результатом в указанные сроки, гарантирующие равную безопасность для всех». Путин сказал, что Россия стремится к «равной и неделимой безопасности на всем евразийском пространстве», но отметил, что даже «долгосрочным и юридически обязывающим гарантиям» нельзя доверять, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, что для некоторых причина, по которой тот или другой потеряли интерес к ним ». Российское информационное агентство (РИА Новости) процитировало российского дипломата, который сказал, что Москва и Вашингтон начали переговоры о гарантиях безопасности, которые требует Путин. Цитируя главу российской делегации в Вене Константина Гаврилова, РИА Новости сообщило, что переговоры по военным вопросам и вопросам безопасности между американскими и российскими делегациями в настоящее время ведутся в Вене, и существует «вероятность» того, что стороны достигнут взаимопонимания. Однако президент США Байден постоянно указывал, что США не пойдут на уступки в отношении будущего НАТО или Украины. Точно так же Столтенберг во вторник предупредил Россию, что «эпоха сфер влияния закончилась», и подчеркнул, что Украина остается партнером НАТО. «Диалог с Россией должен основываться на основных принципах европейской безопасности и учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, и должен происходить в консультации с европейскими партнерами по НАТО, включая Украину», — сказал он.

Кайли Этвуд из CNN, Майкл Конти, Аллегра Гудвин, Анна Чернова и Ханна Ричи из CNN внесли свой вклад в репортажи.