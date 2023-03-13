По слухам, четыре функции iPhone 15, которые убедят вас перейти на Pro этой осенью

На прошлой неделе Apple анонсировала свой последний «новый» iPhone — если под «новым», конечно, подразумевается «желтый». Но это не редкость для компании, которая добавила новый оттенок в свои телефоны примерно в середине модельного года.

Однако, если вы ждали появления на рынке действительно нового iPhone, у вас есть еще шесть месяцев. Это означает, конечно, что слухи о следующем iPhone новый Новый iPhone, если вы собираетесь его покупать. Но будет ли обновление этого года большим изменением по сравнению с его предшественником? Или это будет на уровне желтого iPhone 14? Давайте рассмотрим, что, вероятно, будет одним из наиболее значительных изменений.

Асад служить

Последний слух, циркулирующий о моделях iPhone этого года, заключается в том, что кнопки режима сна/пробуждения и регулировки громкости, а также круговой/бесшумный переключатель будут заменены полупроводниковыми аналогами.

Твердотельные кнопки — это своего рода золотая середина между традиционным физическим управлением и сенсорным управлением. Подумайте о кнопке «Домой», начиная с iPhone 7, которая по-прежнему выглядит как отдельный элемент управления, но у нее нет движущихся частей. (Современные трекпады Mac также используют аналогичную технологию в течение некоторого времени.) Хотя они реагируют на прикосновение, они также обеспечивают тактильную обратную связь, заставляя вас думать, что вы нажали кнопку.

Хотя это, безусловно, имеет смысл с точки зрения кнопок сна / пробуждения и громкости — избавления от движущихся частей, которые могут испачкаться, залипнуть или заклинить — круговой / бесшумный переключатель для меня слишком много. В отчетах указывается, что она будет заменена кнопкой, но неясно, как она будет обеспечивать другую тактильную обратную связь для индикации статуса. (Это может быть так же просто, как вибрация, когда он находится в беззвучном режиме, и звуковой сигнал, когда он находится в режиме звонка.)

Есть одна вещь, которая меня интересует: это изменение, которое Apple, вероятно, потратит много времени на рекламу? Я не уверен, что это будет упоминаться в ключевом слове, что имеет смысл, поскольку большинство пользователей, вероятно, не заметят разницы. Но устранение физических кнопок означает меньше движущихся частей, которые могут сломаться, а это всегда хорошо.

Конец молнии близок. Литейный завод

Теперь USB-C мне

Слухи о том, что Apple переключит разъем на iPhone, ходят уже много лет, но, наконец, настал этот год. Действительно, то есть. Мы уверены.

вероятно.

Кажется, что звезды наконец-то сошлись для того, чтобы Apple сменила порты: а именно, сочетание регулятивного давления со стороны Европейского Союза и растущее распространение USB-C. Если недавний переход Siri Remote на USB-C является каким-либо признаком, Apple собирается двигаться вперед с переходом.

Помимо возможности заряжать все ваши устройства Apple с помощью одного кабеля, USB-C также открывает некоторые дополнительные возможности для iPhone, если ваш iPad что-то указывает. В некоторых ситуациях может быть полезно подключение внешнего хранилища и дополнительных периферийных устройств через USB-C, хотя некоторые менее интересные слухи предполагают, что Apple может закрывать порт сертифицированными аксессуарами. (Лон я был более скептичен в этой части).

над зеркалом

Нет, из вашего iPhone не будет торчать крошечная камера. Одной из проблем установки телеобъектива с большим фокусным расстоянием в смартфон является доступное пространство. Чтобы иметь возможность получить больший зум, вам нужно несколько объективов и установить их на расстояниях, которые, если их объединить с использованием традиционной компоновки камеры смартфона, приведут к абсурдно большому выступу камеры.

Поэтому вместо этого в конструкции перископа используются зеркала, как и в перископах, чтобы эти линзы могли работать. вдоль По телефону, а не ограничиваться Глубина. Это означает возможность телеобъектива, который может иметь увеличение, близкое, если верить слухам, к 6-кратному, улучшая то, что доступно на текущих моделях.

Камера iPhone 15 Pro может иметь более широкий диапазон увеличения. Литейный завод READ Epic Games запускает бесплатные сервисы голосового чата для разработчиков

Но это может быть не общее улучшение. По некоторым слухам, линза перископа ограничена, например, большим iPhone 15 Pro Max, учитывая свободное место в устройстве. Это будет раздражать тех, кто не хочет телефон большего размера, но это будет не первый раз, когда Apple ставит свою лучшую камеру только в свою самую дорогую модель.

примерное поведение

Кстати говоря, другой долгожданный вопрос о линейке iPhone 15 заключается в том, как Apple будет различать профессиональные и непрофессиональные модели. В прошлом году компания впервые поставила только свой новейший чипсет — A16 — в iPhone 14 Pro и Pro Max, решив оставить стандартные iPhone 14 и 14 Plus на A15 Bionic на 2021 год. Предположительно, iPhone 15. и 15 Plus этой осенью получат A16, а 15 Pro и Pro Max перейдут на новый A17.

Но между этим и возможностью некоторых функций, таких как линза перископа, доступная только в модели Pro Max / Ultra, Apple определенно усложняет свою линейку. Цвета, процессоры, материалы корпуса и даже программные функции — все это Apple решила отделить свои профессиональные телефоны от их непрофессиональных аналогов.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что компания продолжает демонстрировать значительный рост позиций на рынке iPhone; Как сказал Тим Кук во время последнего объявления Apple о финансовых результатах: «Я думаю, что люди готовы сделать все возможное, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории».

Является ли этот iPhone 15 значительным обновлением моделей этого года? Смартфон, безусловно, созрел как продукт, и изменения, происходящие в течение года, кажутся скорее эволюционными, чем революционными в наши дни, но большинство людей не меняют свои телефоны каждый год, поэтому для тех, кто торгует устройством двухлетней давности, Линейка iPhone 15 может показаться большим шагом вперед.