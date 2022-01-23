Правительство Великобритании: у Кремля есть план «установить пророссийское руководство» в Украине

Министр иностранных дел Великобритании в субботу вечером Правительство заявило У него есть «информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины».

Лидерство новостей: Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн назвала разведданные «крайне тревожными» в заявлении для Axios. Администрация Байдена заявила, что Россия активно создает предлог для вторжения, и предупредила, что Путин может использовать совместные военные учения в Беларуси в качестве прикрытия. вторгаться с севера.

Владимир Путин рассматривает в качестве «потенциального кандидата» бывшего депутата Верховной Рады Эвина Мурраева. Выпуск Из Министерства иностранных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства.

что они говорят: «Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в заявлении, что опубликованная сегодня информация подчеркивает масштабы российской деятельности, направленной на саботаж Украины, и позволяет лучше понять мысли Кремля.

игровое состояниеБелый дом сообщил в субботу вечером, что президент Байден, который проводит выходные в Кэмп-Дэвиде, обсуждал «продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины» во время личных и виртуальных встреч со своей командой национальной безопасности.

«Президент был проинформирован о текущем состоянии российских военных операций у границ Украины и обсудил наши текущие усилия по деэскалации ситуации с помощью дипломатии и комплекс мер сдерживания, которые тесно согласовываются с нашими союзниками и партнерами, включая текущие поставки сил безопасности. помощи Украине», — заявили в Белом доме, отметив, что к президенту присоединились лично советник по национальной безопасности Джейк Салливан и советник Стив Ричетти.

Министр иностранных дел Энтони Блинкен встретился в пятницу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве, и высокопоставленный американский дипломат сказал, что его коллега еще раз заверил его, что Россия не намерена нападать на Украину, но добавил: «Мы смотрим на то, что видно всем. , дела и поступки, а не слова». Вот в чем разница».

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