Top News

Правительство выходит из спада после падения ВВП России

4 апреля, 2021
Vsevolod Egorov

Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Экономика России продолжала восстанавливаться после эпидемической рецессии в четвертом квартале 2020 года, смягчая ее сокращение, поскольку президент Владимир Путин отказался от введения второго национального локаута.

Федеральное статистическое управление заявило в четверг, что ВВП снизился на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Это ниже среднего прогноза экономистов о снижении на 2,2%. Годовое сокращение было пересмотрено с 3,1% до 3%, что также привело к обновлению данных за предыдущие кварталы.

Восстановление

Россия выходит из рецессии

Источники: Федеральная статистическая служба, опрос Bloomberg.

Экономика крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов сократилась меньше, чем у многих его коллег в прошлом году, поскольку Россия ввела более легкие ограничения на Covit-19 после первоначального локаута. Его сфера услуг также относительно невелика по доле в производстве.

Инфляция, вызванная ростом мировых цен на продукты питания и слабостью рубля, ускорилась на фоне восстановления потребления, что подтолкнуло российский банк Поднимите процентные ставки впервые с 2018 года в прошлом месяце и, вероятно, вырастут и дальше.

Министр экономики Максим Решетников заявил в четверг, что правительство снизит свой прогноз экономического роста на 2021 год с 3,3 процента после сообщения статистической службы о небольшом сокращении в прошлом году. По его словам, результаты первого квартала должны быть на уровне последних трех месяцев 2020 года.

Что говорят наши экономисты:

«После удивительно небольшого спада в 2020 году восстановление расширяется, что вызвано сокращением вспышек, развитием вакцин и более высокими ценами на нефть. Вирус остается угрозой.

– Скотт Джонсон, Bloomberg Economics. В соответствии с Россия Insight

Правительство России прекращает меры по поддержке эпидемии и в то же время планирует увеличить расходы на инфраструктуру в этом году, получив 182 миллиарда долларов богатства. Министр Антон Сильванов заявил, что деньги могут быть выведены из фонда Старт притока в первой половине этого года, всего 1 триллион рублей (13 миллиардов долларов) за 3 года или 1% ВВП России.

При нынешних ценах на нефть экономика, вероятно, вырастет примерно на 2,5% в этом году, считает Александра Суслина, бюджетный эксперт Московского аналитического центра «Экономическая группа».

«Экономика медленно восстанавливается», – сказала Суслина. «Расходы из фонда благосостояния улучшат экономические показатели, но не приведут Россию к новому росту. Это будет иметь краткосрочные последствия».

READ  Россия нашла на аукционе 2 миллиона M2 миллиона после обнаружения крупного алмаза в 242 карата

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *