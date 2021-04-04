Правительство выходит из спада после падения ВВП России

Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg Фотограф: Андрей Рудаков / Bloomberg

Экономика России продолжала восстанавливаться после эпидемической рецессии в четвертом квартале 2020 года, смягчая ее сокращение, поскольку президент Владимир Путин отказался от введения второго национального локаута.

Федеральное статистическое управление заявило в четверг, что ВВП снизился на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Это ниже среднего прогноза экономистов о снижении на 2,2%. Годовое сокращение было пересмотрено с 3,1% до 3%, что также привело к обновлению данных за предыдущие кварталы.

Восстановление Россия выходит из рецессии Источники: Федеральная статистическая служба, опрос Bloomberg.



Экономика крупнейшего в мире экспортера энергоресурсов сократилась меньше, чем у многих его коллег в прошлом году, поскольку Россия ввела более легкие ограничения на Covit-19 после первоначального локаута. Его сфера услуг также относительно невелика по доле в производстве.

Инфляция, вызванная ростом мировых цен на продукты питания и слабостью рубля, ускорилась на фоне восстановления потребления, что подтолкнуло российский банк Поднимите процентные ставки впервые с 2018 года в прошлом месяце и, вероятно, вырастут и дальше.

Министр экономики Максим Решетников заявил в четверг, что правительство снизит свой прогноз экономического роста на 2021 год с 3,3 процента после сообщения статистической службы о небольшом сокращении в прошлом году. По его словам, результаты первого квартала должны быть на уровне последних трех месяцев 2020 года.

Что говорят наши экономисты:

«После удивительно небольшого спада в 2020 году восстановление расширяется, что вызвано сокращением вспышек, развитием вакцин и более высокими ценами на нефть. Вирус остается угрозой. – Скотт Джонсон, Bloomberg Economics. В соответствии с Россия Insight

Правительство России прекращает меры по поддержке эпидемии и в то же время планирует увеличить расходы на инфраструктуру в этом году, получив 182 миллиарда долларов богатства. Министр Антон Сильванов заявил, что деньги могут быть выведены из фонда Старт притока в первой половине этого года, всего 1 триллион рублей (13 миллиардов долларов) за 3 года или 1% ВВП России.

При нынешних ценах на нефть экономика, вероятно, вырастет примерно на 2,5% в этом году, считает Александра Суслина, бюджетный эксперт Московского аналитического центра «Экономическая группа».

«Экономика медленно восстанавливается», – сказала Суслина. «Расходы из фонда благосостояния улучшат экономические показатели, но не приведут Россию к новому росту. Это будет иметь краткосрочные последствия».

Слабость рубля и рост инфляции оказывают дополнительное давление на россиян. Низкий уровень жизни. Реальные доходы Путина от расходов все еще на 10% ниже, чем они были до аннексии Крыма в 2014 году, вызванной международными санкциями.

Правительство добивается контроля над ценами на определенные продукты питания. Контролировать инфляцию, которая росла самыми быстрыми темпами с февраля 2016 года. Центральный банк оценил рост потребительских цен на 15 марта в 5,8%.

Поскольку страны Европы испытают третью волну инфекций COV-19, правительства некоторых стран будут переведены на новый уровень. Россия продолжает ослаблять ограничения по мере уменьшения количества замков и зарегистрированных дел. Однако официальная кампания по продвижению массовой вакцинации еще не успокоила общественный резонанс.

Несмотря на Путина Если не будет приказано запустить программу в декабре, только около 4,3% людей в России получат первую дозу вакцины, что составляет 11% в Турции, около 30% в США и почти 50% в Великобритании.

«Когда процент вакцинированного населения невелик, Россия продолжит оставаться третьей волной ущерба, который может повлиять на шансы на выздоровление», – сказала Татьяна Орлова, специалист по чрезвычайным ситуациям в Лондоне. «Нежелание населения к вакцинации, на мой взгляд, представляет собой значительный риск для ближайших экономических перспектив».

– С помощью Soya Shiloh

(Обновления с комментариями министра экономики к пятой колонке)