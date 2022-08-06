Правительство одобрило конфискацию 903 древних артефактов из России – премьер-министр Шмыгаль

Премьер-министр Дениз Шмяль заявил, что в Украине правительство согласилось конфисковать 903 объекта, принадлежащих России.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на правительство. выход.

«Сегодня правительство одобрило указ президента, которым предлагается конфисковать 903 российских государственных объекта. 79 объектов являются корпоративными правами, а 824 — имуществом», — сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что все имущество разделено на три категории: имущество, принадлежащее российскому государству, активы, принадлежащие российским гражданам и компаниям, находящимся под санкциями, и активы российских банков.

Премьер-министр подтвердил, что конфискованные активы будут конвертированы в средства для использования в обороне Украины и восстановлении.

«Мы делаем это системно и по всем процедурам. Мы не подменяем закон своими желаниями, а выполняем эту стратегическую миссию законным путем», — пояснил Шмихаль.

Читайте также: Украина начнет масштабную приватизацию с 1 сентября во второй половине дня Шмигаль

По его словам, следующим шагом должна стать экспроприация российских активов на Западе для восстановления Украины.

«Правительство и офис президента работают над этим с командами лучших юристов, международных экспертов, наших партнеров и союзников», — подчеркнул Шмигаль.

Как сообщалось, 10 марта Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «Об основных принципах принудительного отчуждения имущества Российской Федерации и его резидентов в Украине».

Закон устанавливает правовую основу для принудительной конфискации имущественных прав (в том числе в случаях, когда этого требует военная необходимость) Российской Федерации как страны, начавшей широкомасштабную войну против Украины и ее населения.

В соответствии с законом принудительное изъятие права собственности России и ее жителей на территории Украины осуществляется без какой-либо компенсации (выплаты) ее стоимости.

ий