Практический опыт: мы играли в Super Mario 3D World + Bowser Fury, вот о чем мы думали до сих пор

Когда стало очевидно, что Nintendo переносит многие игры для Wii U на Switch, многие фанаты, естественно, на это надеялись. Супер Марио 3D Мир Это будет одна из игр, в которых вы прыгаете. Трудно поверить, что на это ушло почти четыре года, но до нас осталось всего несколько недель до того, как столь необходимый самоцвет Марио получит второй шанс в центре внимания, на этот раз под видом Super Mario 3D World + Fury Bowser, Дополнительный загрузочный режим залит.

Для тех, кто впервые это пропустил, Super Mario 3D World – это продолжение великой игры 3DS. Супер Марио 3D Земля И пытаясь построить своего рода дом на полпути между 2D линейной игрой Новый Super Mario Bros. Игры и самый блуждающий 3D-геймплей из подобных Галактика И Эпос.

Однако он больше склоняется к 2D-играм. Хотя каждый из более чем 100 этапов игры технически “ открыт ”, и вы можете бегать где угодно, каждый по-прежнему имеет линейный путь с флагштоком в конце, а не разные звезды или луны с разными заданиями. . Движение вашего персонажа также ограничено в восьми направлениях, чтобы подчеркнуть, что, по сути, это все еще простое вращение, как и его двухмерные братья и сестры.

Если вы уже запускали версию Wii U, вы можете заметить некоторые улучшения, внесенные в этот порт коммутатора. Многие из них хитры. Пользовательский интерфейс был немного изменен, исходное разрешение, похоже, было увеличено, и некоторые из углов камеры по умолчанию, похоже, изменились (хотя нам нужно было бы потратить немного больше времени на сравнение игры с Wii U, прежде чем мы сможем понять сколько времени было потрачено на это Nintendo). Повышение силы кошки также позволяет вам забраться немного выше, прежде чем она закончится, что облегчит достижение более высоких уступов.

Однако самое заметное отличие – повышенная скорость бега. Как бы хороша ни была версия 3D World для Wii U, ее персонажи могли бы добиться небольшого повышения, и именно это и произошло здесь. Конечно, у каждого персонажа по-прежнему есть свои уникальные скорости воспроизведения (Жаба по-прежнему самая быстрая, а Персик по-прежнему самая медленная), но все они были соответственно увеличены, чтобы игра казалась немного легкой. Это особенно приветствуется, когда вы повторно посещаете древние этапы, чтобы подобрать любую из спрятанных зеленых звезд и марок, которые вы пропустили по пути.

Кстати о марках, они на самом деле все еще здесь, несмотря на то, что использовались для другой цели. В играх для Wii U можно использовать марки, которые вы нашли в Miiverse (помните Miiverse? Glory days), чтобы вы могли добавить немного изюминки в свои сообщения. Поскольку Miiverse, к сожалению, больше не существует, штампы теперь используются в новом режиме блестящей фотографии. Если вы привыкли размещать изображения в Super Mario Odyssey, то здесь то же самое: вы можете вращать камеру, увеличивать и уменьшать масштаб, добавлять фильтры и тому подобное, но на этот раз вы также можете разместить штампы коллажа прямо в игровом мире. (которые на этот раз тоже красочны).

Одним из основных преимуществ 3D ​​World является его совместная поддержка до четырех игроков, и порт Switch также получил ряд улучшений на этом фронте (например, этапы Captain Toad теперь можно играть с четырьмя игроками, а не просто один). В то время как версия Wii U настаивала на том, чтобы все играли на одной системе, здесь у вас также есть возможность играть в локальную беспроводную многопользовательскую игру, используя несколько адаптеров, так что каждый получает свой собственный экран.

Существует также многопользовательская онлайн-игра, но на данный момент мы лишь немного в ней участвовали. Мы сыграли короткую сессию для 4 игроков с несколькими другими сообщениями, и, хотя это было отличное время, мы также подчеркнули важность наличия прочной связи. Другой игрок из нашей группы играл в сарае со слабым сигналом Wi-Fi, что приводило к нескольким случаям зависания при потере связи. Когда все шло гладко, производительность была абсолютно хорошей, поэтому мы стремимся проводить больше времени в Интернете, прежде чем высказать свои последние мысли.

Пока все хорошо с основной игрой, но есть проблема, которая не так уж мала для ее нового эпизодического режима, Bowser’s Fury. Из того, во что мы играли до сих пор, вот как мы можем лучше всего это описать: вы знаете, как мы сказали, что 3D World был смесью между играми Mario 3D с открытым миром и линейными 2D-играми, но больше склонялся к 2D, чем к ним? Bowser’s Fury – это то, что вы получите, если вместо этого погрузитесь в 3D.

Короткий раздел, о котором мы можем поговорить в этом превью, – это небольшая область под названием Scamper Shores. Это остров на большой карте, который функционирует как отдельный театр. Когда вы проходите под аркой головы гигантской кошки, область “ активируется ”, и вы можете начать собирать Сияние кошки, основные предметы коллекционирования режима. По сути, есть гигантский колокол под названием Giga Bell, расположенный в конце Scamper Shores. Чтобы активировать колокольчик, вы должны собрать определенное количество кошачьих сияний: как только вы получите их достаточно, колокол оживает, и вы можете собирать их, превращая Марио в огромного гига-кота Марио и позволяя вам противостоять гневу тележки .

Сияние кошки можно собрать, выполнив серию миссий в том же ключе, что и подобные. Супер Марио 64 или же Солнечный свет. В Скампер-Шорс, например, вы можете достичь блеска, достигнув маяка на сцене, и заработать другие, найдя и победив злую тень Луиджи. Есть также пять маленьких осколков кошачьего блеска, спрятанных вокруг области, которые заставят вас сиять еще раз, если вы найдете их все.

Хотя это делает всю игру похожей на полноценную 3D-игру Mario, стоит иметь в виду, что, как мы говорим, это все же нечто среднее между 2D и 3D. Хотя вы можете свободно передвигаться по Скампер-Шорсу, и хотя Марио теперь имеет полное направление на 360 градусов, а не ограничивается в восьми направлениях, по острову все еще есть очень четкий путь: если вы можете полностью увеличить масштаб и посмотреть на него издалека это все равно выглядело бы как трехмерная мировая сцена. Просто вместо того, чтобы нацеливаться на флагшток, вы двигаетесь вперед и назад, чтобы собрать полосу вспышек.

Баузер-младший сопровождает вас в этом приключении. , Которым может управлять второй игрок или ИИ. Вы вообще не можете играть без него рядом с вами, потому что ему нужно раскрыть некоторые секреты с помощью своей кисти, но вы можете хотя бы решить, сколько AI-версия решит поделиться: много, мало или совсем не будет. Выбери хоть какую-нибудь помощь и Баузер-младший. , Собирает монеты и бросает врагов, чтобы вам было легче. Он также будет хранить любые бонусы, которые вы получаете в инвентаре, что означает, что вы можете создавать и заказывать огромную партию резервных бонусов на ходу. Не ищите ничего, кроме костюма Boomerang Bro, если у вас уже есть пара в банке.

Если вы не хотите делать Bowser Jr. Вам будет легче, вы можете полностью прекратить помощь. Это по-прежнему позволяет вам вызвать его, нажав кнопку R, чтобы показать курсор, который можно направить с помощью вращения, чтобы указать области, которые вы хотите, чтобы он исследовал. Кстати, таким же образом можно активировать некоторые объекты в основной игре 3D World, для которой ранее требовался сенсорный экран Wii U GamePad (и да, вы можете использовать сенсорный экран Switch в ручном режиме, если хотите).

На этом раннем этапе похоже, что Bowser’s Fury по крайней мере предоставит что-то немного иное для фанатов, которые, возможно, уже полностью ополоснули 3D World, когда он был первоначально выпущен семь (!) Лет назад. Хотя еще неизвестно, сколько времени на самом деле займет этот режим, можно с уверенностью сказать, что он приобретает форму, чтобы стать отличным пакетом, особенно для тех, кто пропустил игру Wii U в первый раз. У нас будут последние впечатления в следующем месяце, когда приближается дата запуска, но пока все выглядит многообещающе.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury выйдет 12 февраля 2021 года.

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