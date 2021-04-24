Практический опыт фиолетового iPhone 12: покупать или ждать iPhone 13?

яблоко



Apple выпустила новый цвет для IPhone 12 И 12 мини, Который фиолетовый. Он поступит в продажу в пятницу, но у меня есть iPhone 12 с 256 ГБ памяти фиолетового цвета. И я действительно могу подтвердить, что он фиолетовый. Но время выхода нового цвета – шесть месяцев после того, как Apple выпустила серию iPhone 12, и примерно через шесть месяцев до появления слухов. IPhone 13. Так что покупать или подождать? Обещаю объяснить.

Фиолетовый – шестой цвет для iPhone 12 и 12 Mini, который представлен в черном, белом, синем, зеленом, красном, а теперь и в пурпурном цвете. В радужном логотипе Apple, который компания использовала с конца 1970-х до 1990-х годов, было шесть цветов, в том числе фиолетовый. Новый фиолетовый цвет недоступен в IPhone 12 Pro или же 12 Pro MaxЭто имеет смысл, поскольку модели Pro обычно имеют графитовую, серебряную и золотую отделку.



А теперь играй:

Смотри:

Практика фиолетового iPhone 12

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Фиолетовый IPhone 12 И 12 мини Он поступит в продажу 23 апреля и будет доступен 30 апреля. Цены начинаются от 829 долларов (799 фунтов стерлингов, 1350 австралийских долларов) за iPhone 12 или 799 долларов, если вы активировали его у оператора связи при покупке. IPhone 12 Mini Purple стоит от 729 долларов (699 фунтов, 1199 австралийских долларов) или 699 долларов со скидкой оператора связи.

Открытие коробки фиолетового iPhone 12 неудивительно, как и открытие корпуса любого iPhone 12 или 12 Mini. Он имеет тот же тонкий корпус, который Apple представила в октябре, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду. В коробке есть фиолетовый телефон со словом iPhone и фиолетовым логотипом Apple.

Он поставляется с теми же аксессуарами, что и другие модели iPhone 12: один кабель Lightning-USB-C. Apple не включает Проводные наушники или настенное зарядное устройство больше не входят в комплект.

Моя первая реакция на личный просмотр телефона? Да, это сирень. В рекламном ролике мероприятия фиолетовый выглядел как насыщенный, глубокий оттенок, как Prince Purple. Или Джокер из «Пурпурного Бэтмена». Но на самом деле это очень светло-фиолетовый. Почти как пасхальная сирень.

В прошлом году он был там IPhone 11 У меня был фиолетовый, но это был более светлый бледно-лиловый. Фиолетовый на iPhone 12 выглядит богаче, но дает те же положительные эмоции.

Плоские алюминиевые края iPhone 12 также фиолетового цвета и соответствуют задней части. Это определенно выглядит привлекательно вживую. Но даже несмотря на то, что цвет новый, все остальное в телефоне такое же. У него такая же поддержка 5G. Экран OLED прикрыт керамическим экраном от Apple. Корпус имеет степень защиты IP68 от пыли и воды. Он поддерживает беспроводную зарядку MagSafe и аксессуары к нему. Он имеет тот же процессор A14 Bionic, работает под управлением программного обеспечения iOS 14 и имеет те же камеры.

И это подводит меня к вопросу: вы бы купили это? Мы находимся в странной середине типичного цикла обновления iPhone. И это умно, что Apple выпускает новый цвет, чтобы вызвать интерес к iPhone 12.

Патрик Холланд / CNET



В большинстве случаев, если вы хотите обновиться и хотите получить iPhone, ждать будет глупо. Купите iPhone 12 и почувствуйте себя комфортно, зная, что Apple поддерживает свои телефоны через четыре или даже пять лет после их запуска обновлениями операционной системы и безопасности.

Если вы знаете, что хотите самое новое, самое новое и можете подождать шесть месяцев, вы, вероятно, уже знаете свое решение. А если вам нравится фиолетовый, чего вы ждете? Но давайте на мгновение будем реальными. Независимо от того, какой у вас телефон или какой он цвет, большинство людей, скорее всего, возьмут эту фиолетовую красоту и положат ее в коробку.