Превосходство для заинтересованных членов НАТО

ВАШИНГТОН: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что твердые страны будут «двигаться вперед и делать больше», и надеется однажды официально присоединиться к коалиции, но еще не выполнили требования – или заявки фактически блокируются российскими военными действиями.

Столтенберг, который на этой неделе встречался с президентом Джо Байденом и беседовал с министром обороны Ллойдом Остином в Пентагоне, рассказал об усилиях по модернизации коалиции, включая размещение многонациональных войск на восточной окраине НАТО и развитие инноваций в области безопасности. Программа акселерации направлена ​​на развитие новых навыков.

Но Столтенберг, ответственный за центральный вопрос в штаб-квартире НАТО, дал ясно понять, что у него нет проблем с расширением НАТО в будущем, даже если Западная Европа вторгнется в сферу влияния России.

Неудивительно, что лидер НАТО приветствовал присоединение многих стран к НАТО, но Столтенберг сказал, что публичные переговоры будут тихими и контролируемыми, и стал бурным и сильным при обсуждении вопроса о том, следует ли НАТО контролировать себя в Европе или в Соединенных Штатах. Развитие, чтобы умиротворить Россию.

Вся идея, как вы знаете, в том, что для маленьких соседей совершенно неправильно вступать в НАТО в качестве провокации для России. Это провокация – кто-то это говорит », – сказал Столтенберг Джорджтаунскому университету. «Честно говоря, некоторые голоса на Западе скажут:« Нет, нет, мы должны быть осторожны, потому что мы провоцируем Россию ». Но вы говорите, что малые страны не имеют права выбирать свой собственный путь, что является нарушением. их суверенитета.

По словам бывшего норвежского премьер-министра, такое мышление имеет сферы влияния эпохи холодной войны, чтобы должным образом уважать аргументы России. «Это не тот мир, в котором я хочу жить. На самом деле, мы десятилетиями пытались уйти от этого мира», – отметил он.

Вопрос о том, следует ли расширять федерацию или умиротворить Москву, был главной темой обсуждения среди ученых и политиков в области национальной безопасности после холодной войны, когда страны, ранее контролируемые Россией, подали заявки на членство. В частности, аннексия Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 году, казалось, выступила против Москвы. Всего с момента падения Берлинской стены к НАТО присоединились 14 стран, а в марте 2020 года Северная Македония стала новым членом.

Босния и Герцеговина, Грузия и Украина объявили себя активистами НАТО, и у всех троих есть над чем поработать, чтобы удовлетворить политические и военные потребности коалиции. Согласно документу Альянса [PDF] Среди этих требований – «демократическая политическая система, основанная на рыночной экономике; справедливое отношение к меньшинствам; приверженность мирному разрешению конфликтов; способность и готовность вносить военный вклад в операции НАТО; приверженность демократическим военно-гражданским отношениям и институтам». “

Для Грузия и украинаВ открытом конфликте с Россией из-за земли ситуация особенно тяжелая. С чисто геополитической точки зрения, то есть Кажется невозможным Пока идут эти конфликты, ни одна страна не присоединится к альянсу. В конце концов, НАТО было создано для того, чтобы, если Россия вторгнется в одного члена, все члены будут вовлечены в конфликт. Но это не подорвало доверия ни к Киеву, ни к Тбилиси, и Столтенберг старался не отказываться от какой-либо экспансии, которая могла бы привлечь их обоих.

«Россия должна решить, когда члены НАТО, а также Грузия и Украина будут готовы к вступлению», – сказал он во вторник. «Поэтому мы поддерживаем усилия по модернизации реформы в соответствии со стандартами НАТО. Если 30 союзников согласятся, что они готовы присоединиться, они присоединятся.

Однако ни одна страна в настоящее время не отвечает политическим или военным стандартам, необходимым для членства, когда члены НАТО должны выступить с просьбой о помощи.

Мое послание союзникам по НАТО и одна из вещей, которые я вчера обсуждал с президентом Байденом, заключается в том, что мы должны двигаться вперед с этими заинтересованными странами, потому что, пока они не являются членами, мы должны оказывать дополнительную поддержку, обучение или наращивание потенциала, помощь. в проведении антикоррупционных реформ и создании своих органов обороны и безопасности.

«Таким образом, мы должны установить, что между одним и всем участником много чего», – заключил он. «Я надеюсь, что на следующем саммите НАТО мы сможем принять несколько амбициозных решений».