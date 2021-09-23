Предварительный просмотр ГП России 2021: время проведения, дата, онлайн-трансляция, место проведения и другие подробности, которые вам нужно знать о гонке Формулы-1 на Сочи Автодроме

Болельщики Формулы-1, ваши выходные в порядке. Сочи Автодром создан для встречи Гран-при России 2021. В прошлом году он выиграл Гран-при Валттери Боттас 2020 года. В этой статье мы расскажем вам о прямом эфире, кадрах, местоположении и всем, что вам нужно знать. Но перед этим посмотрим на превью турнира. Таким образом, из-за столкновения между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном гонщик Red Bull получил три сетевых штрафа. Гонщик Red Bull несет ответственность за столкновение. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен попали в ударную аварию во время первого круга Гран-при Великобритании, смотрите видео.

Таким образом, будет три тренировки, а основная гонка состоится 26 сентября 2021 года. Первые два раунда свободных тренировок состоятся 24 сентября 2021 года. В субботу 25 сентября 2021 года свободная тренировка увидит третья сессия и отборочный раунд. В субботу погода будет иметь наибольшую вероятность дождя, поэтому участникам также предстоит пройти влажный квалификационный раунд. Однако в основной гонке шансы дождя минимальны.

Детали шины:

Для этого соревнования предназначены шины C3 (жесткие), C4 (средние) и C5 (мягкие). Каждый гонщик получит две жесткие машины, три режима и восемь мягких шин.

Детали пути:

Премия Гран-при России-2021 (Изображение предоставлено Formulaone.com)

Когда состоится Гран-при России 2021 года? Расписание Гран-при России

Гран-при России 2021 стартует 24 сентября 2021 года. Основная гонка запланирована на воскресенье, 26 2021 года. Полное расписание соревнований представлено ниже:

Стол Дата время бесплатная практика 1 Пятница, 24 сентября 13:00 бесплатное упражнение 2 Пятница, 24 сентября 16:30 бесплатное упражнение 3 Суббота, 25 сентября 13:30 вечера Реабилитация Суббота, 25 сентября 16:30 Элемент Воскресенье, 26 сентября 16:30

Как посмотреть онлайн трансляцию Гран-при России Формулы-1 в 2021 году?

Тренировочная сессия Гран-при России Формулы-1 2021 года будет доступна в VIP-приложении Disney + Hotstar. Вы также можете посетить официальный сайт F1, чтобы узнать о гонках в реальном времени.

(Приведенная выше история впервые появилась LastLY 23 сентября 2021 г. в 17:35 по восточному стандартному времени. Чтобы узнать больше о политике, мире, спорте, развлечениях и образе жизни, войдите на наш веб-сайт latestly.com.)