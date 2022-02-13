Во время президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году Дональд Трамп заплатил России за «проникновение» в Башню Трампа и на серверы в Белом доме в попытке связать Россию с Россией, что является новым обвинением в подаче документов.

Поданный в пятницу судебным прокурором, участвовавшим в расследовании ФБР истоков российского расследования, он стал холодным ударом по давним коллективным обвинениям демократов.

Специальный советник Джон Дарем подал иск против адвоката предвыборного штаба Клинтон Майкла Суссмана в связи с обвинениями во лжи ФРС. По данным Фокс Ньюс.

За два месяца до выборов Шуман якобы заявил ФБР, что не работает на Клинтон, когда подавал в агентство документы, в которых утверждалось, что Трамп связал организацию с банком, связанным с Кремлем.

Прокурор невиновен в обвинении в даче ложных показаний федеральному агенту.

Движение Дарема утверждает, что Суссманн «собирал обвинения против ФБР от имени по крайней мере двух конкретных клиентов, в том числе руководителя отдела технологий (Tech Executive 1), американской интернет-компании (Internet Company 1) и кампании Клинтон».

Специальный советник Джон Дарем подал иск, утверждая, что Клинтон проводила кампанию против Башни Трампа и серверов в Белом доме. Гетти Изображений

Записи показывают, что он «неоднократно платил за кампанию Клинтон против обвинений российского Банка-1» с участием разведывательного агентства, технического администратора, интернет-исследователей и большого количества сотрудников интернет-компаний.

В 2017 году Сассман представил «обновленный набор утверждений» о российском участии тогдашнего президента Трампа в другом государственном учреждении, заявило движение.

Среди обвинений, выдвинутых в то время, движение утверждает, что подозрительные поиски в DNS «доказали, что российские IP-адреса были использованием редких беспроводных телефонов российского производства Трампом и/или его союзниками в Белом доме и других местах». Саид сказал.

Fox сообщает, что Tech Executive-1 и другие «частично полагались на предполагаемую DNS-транспортировку башни Трампа, многоквартирного дома Дональда Трампа в Нью-Йорке, EOP и вышеупомянутого поставщика медицинских услуг». Отчет.

Дарем сказал, что его офис «не нашел поддержки этим утверждениям» и что доказательства, якобы предоставленные Сассманом, были неполными и искаженными.

В субботнем вечернем заявлении Трамп сказал, что заявление Дарема доказало ему, что было время, когда вина Сассмана была бы «приговорена к смертной казни».

Бывший президент Дональд Трамп заявил в своем заявлении в субботу вечером, что обвинение адвоката кампании Клинтон Майкла Сассмана было «гораздо большей коррупцией по целям и масштабам, чем Уотергейт». АП

«Этот документ предоставляет неопровержимые доказательства того, что за моей кампанией и президентством следили активисты, финансируемые предвыборным штабом Хиллари Клинтон, в попытке создать полностью сфабрикованные отношения с Россией», — говорится в заявлении бывшего президента-республиканца.

«Это гораздо большая коррупция по целям и масштабам, чем Уотергейт, и те, кто вовлечен и известен в этой шпионской операции, должны быть привлечены к ответственности».

Республиканский представитель Кэш Патель, который был главным следователем расследования Палаты представителей Трампа в отношении России, заявил, что документы Fox News Durham являются «твердым» доказательством того, что кампания Клинтон планировала «преступную организацию», чтобы сфабриковать связь между президентом Трампом и Россией.

Бывший прокурор ФБР Кевин Клинсмит был первым человеком, которому было предъявлено обвинение в даче ложных показаний в отношении расследования Дарема. В 2020 году он признал себя виновным в фальсификации документа, который ФБР использовало для отслеживания помощника Трампа.