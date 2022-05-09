Предпринимателям BioWare, пытающимся создать профсоюзы, больше не нужно возвращаться в офис

Компания, в которой работает группа подрядчиков BioWare, пытающихся создать профсоюзы, отменила политику, требующую, чтобы рабочие возвращались в офис, согласно внутреннему электронному письму, которое она просмотрела. край. Политика бэк-офиса была одной из основных причин, по которой подрядчики, базирующиеся в Эдмонтоне, Канада и нанятые компанией поддержки разработки Words Studios, начали организовываться. Штатные сотрудники BioWare предложили вариант гибридной работы на дому, сотрудники Words Studios Рассказывать край.

Ранее сотрудники Words Studios, работавшие в офисе BioWare в Эдмонтоне, должны были вернуться в офис сегодня, 9 мая. Но в электронном письме, отправленном в пятницу, им было сказано, что «до дальнейшего уведомления, пожалуйста, продолжайте работать из дома». Ключевые слова Студии не сразу ответили на запрос о комментарии.

Совет по трудовым отношениям Альберты также приказал профсоюзам голосовать по почте.

Согласно уведомлению, которое он видел, Совет по трудовым отношениям Альберты также официально приказал профсоюзам голосовать по почте. край. Правление также рекомендовало расширить потенциальную переговорную единицу со всех Words Studios «работников поддержки разработки в офисе BioWare в Эдмонтоне» до «всех сотрудников».

По словам сотрудника Words Studios, участвовавшего в регулировании, пересмотренное описание будет применяться только к сотрудникам Words Studios в Альберте и означает, что два дополнительных сотрудника, не работающих с BioWare, получат бюллетени. Ожидается, что размер переговорной единицы составит от 15 до 20 человек. Заполненные бюллетени для голосования остаются проштампованными до тех пор, пока не будет заполнен объем переговорной единицы.

Words Studios предлагает такие услуги, как проверка качества и перевод для разработчиков игр. Встроенные сотрудники работали с эдмонтонской командой BioWare над такими играми, как Легендарное издание Mass EffectПрошлой Звездные Войны Старая Республика расширение и Эпоха драконов 4. Усилия группы по объединению в профсоюзы идут по пятам за другими профсоюзами в игровой индустрии, такими как разрешение QA сотрудников Raven Software. провести профсоюзные выборы.