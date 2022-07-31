Представитель UFC рассказал о реакции Хабиба на автобусную атаку Конора МакГрегора: «В Дагестане я участвовал во многих автобусных атаках»

Одно из самых ожесточенных противостояний в истории UFC, конфликт между Конором МакГрегором и Хабибом Нурмагомедовым принял насильственный оборот в 2018 году, когда ирландец напал на автобус, в котором находился дагестанский боец. Однако Хабиба Нурмагомедова, непобедимого бойца, это происшествие не коснулось.

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Мероприятие прошло в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк. Уроженец Дублина бросил стальной фургон в окно автобуса. Помимо «Орла», на борту находились несколько бойцов UFC и их партнеры. Одним из них был вице-президент UFC Рид Харрис.

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В разговоре об инциденте Харрис тихонько вспомнил, что сказал ему российский боец ​​после атаки. Чувства Нурмагомедова ошеломили даже вице-президента UFC, который был расстроен произошедшим.

ЛАС-ВЕГАС, Невада — 17 января: Конор МакГрегор из Ирландии стоит на весах во время взвешивания UFC 246 в Park Theater в Park MGM 17 января 2020 года в Лас-Вегасе, штат Невада. (Фото Криса Унгера/Zova LLC.

«Если он [Nurmagomedov] Потом он подходит ко мне и говорит, что пытается быть милым, я немного потрясен. Он говорит: «Рид, в Дагестане было много нападений автобусов. К этому можно привыкнуть». Харрис Он сказал.

В автобусе еще несколько пассажиров получили серьезные травмы и нуждались в медицинской помощи. Позже ему было предъявлено обвинение в «Печально известном» в результате его поступка. Кроме того, он столкнулся с резкой критикой со стороны сообщества единоборств.

Подробнее о соперничестве между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором

По имеющимся данным, изначально все началось с того, что Нурмагомедов поссорился с одним из своих товарищей по команде МакГрегора. Это привело к тому, что «Печально известный» напал на автобус в Нью-Йорке. Эта легкая эпопея началась между ирландцем и русским.

Мероприятие состоялось всего за несколько дней до того, как «Орлы» стали новым чемпионом UFC в легком весе на турнире UFC 223. Из-за их вражды Нурмагомедов и МакГрегор были настроены на матч UFC, чтобы сгладить их говядину в клетке.

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Погрузитесь глубже

Сзади: Когда Конор МакГрегор дал алкоголь Хабибу Нурмагомедову на печально известной пресс-конференции UFC 229

Титульный бой возглавил турнир UFC 229 с оплатой за просмотр в легком весе в 2018 году. В преддверии боя оба бойца предавались жесткой болтовне, особенно МакГрегор.

Однако ирландская звезда продержалась против Нурмагомедова всего три раунда, причем последний контролировал наземный поединок, а Завершено МакГрегор в четвертом раунде скрестил шею.

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Что вы думаете об этом ожесточенном соперничестве? Как вы отреагировали на заявление Нурмагомедова? Дайте нам знать в комментариях ниже.

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