Преемник чипсета Pixel 5 был замечен в предполагаемой утечке Qualcomm

Snapdragon 765 – это очень впечатляющий чип, который сочетает в себе ряд расширенных функций серии Qualcomm 800 с более низкой ценой, что ставит его на вершину среднего класса. Согласно предполагаемой утечке Telegram, следующее обновление этой категории будет значительным. Самым большим изменением в Snapdragon 775 является переход на более эффективный 5-нанометровый производственный процесс меньшего размера. Как видно из 888.

Telegram LeakerXiaomi(Официально не связан с Xiaomi) указывает, что, как и 765, 775 будет поставляться в стандартном варианте и варианте 5G. Конструкция ЦП перейдет с Kryo 475 на новый, названный в документе «Kryo 6xx», с Модель-заполнитель Adreno 6xx. Аналогично графическому процессору. Оперативная память будет доступна в формате LPDDR5 3200 МГц, High altitude или LPDDR5 2400 МГц, что по-прежнему является скромным приростом. Процессор сигналов камеры изменяется от Spectra 355 до 570 с максимальной емкостью 28 МП одновременная работа Экран поддерживает 4K со скоростью 60 кадров в секунду, или более типично 1080p со скоростью до 120 кадров в секунду.

Сравнение оборудования между SM7250 (Snapdragon 765) и SM7350 (Snapdragon 775), смелые обновления.

Эти неподтвержденные устройства сделают 5-нм Snapdragon 775 таким же мощным, как 7-нм 870, и, возможно, лучше в таких областях, как скорость памяти и производительность нескольких камер. Он не сможет конкурировать с 888, но и не будет – он будет использоваться в гораздо более дешевых машинах. Учитывая, что отсутствуют важные детали, такие как модель процессора и графического процессора, и предполагая, что это настоящая утечка, для появления SoC в оборудовании может потребоваться некоторое время.