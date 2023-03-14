Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите G20 в Индии в сентябре.

Президент России Владимир Путин может принять участие в индийском саммите G20, который планируется провести в Индии в сентябре этого года. Но официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в понедельник, что решение еще не принято.

На вопрос, будет ли Путин участвовать в саммите в Индии, представитель Кремля сказал: «Этого нельзя исключать».

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Песков дал понять, что «решение еще не принято».

Песков добавил, что Россия продолжает полноправное участие в формуле G20, и мы намерены его продолжать.

В прошлом году министр иностранных дел Сергей Лавров возглавил российскую делегацию на Форуме лидеров G20. В 2020 и 2021 годах Путин участвовал в саммитах G20 по видеосвязи, а в 2019 году присутствовал на встрече глав государств, проходившей в Японии.

G20 или G20 — это межправительственный форум наиболее важных развитых и развивающихся экономик мира.

На членов приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира.

В группу входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Европа. Союз (Европейский Союз).

Лавров принял участие в двухдневной встрече министров иностранных дел G20 в Нью-Дели в начале этого месяца.

Встреча состоялась на фоне эскалации конфронтации России с западными державами из-за конфликта на Украине и дипломатического хождения Индии по этому вопросу.

(с входом PTI)

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