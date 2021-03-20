Президент России по хоккею Третьяк вышел из состава Совета Федерации хоккея с шайбой – спорт

Москва, 17 марта. Президент Федерации хоккея России (ФХФ) Владислав Третьяк объявил о вакансии своего места в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за санкций ВАДА против российского спорта. Среда.

Международное антидопинговое агентство запретило российским государственным чиновникам, включая президента, премьер-министра, членов Государственной Думы, представителей администрации президента России и различных министерств и федеральных агентств, занимать должности в международных спортивных федерациях.

68-летний Третьяк в настоящее время является депутатом нижней палаты российского парламента – Государственной думы.

ИИХФ получила уведомление из Спортивного арбитражного суда. [CAS] «Я должен уйти с поста члена Международного Совета Федерации», – цитирует слова Третьяка пресс-служба РХФ. Сегодня я подал заявление об увольнении и после многих лет работы в [IIHF] Совет, я оставлю это добровольно “.

«Многие в ИИХФ твердо убеждены, что решение Спортивного арбитражного суда и Международного антидопингового агентства несправедливо, однако обжалованию не подлежит», – продолжил глава фонда.

«Члены правления ИИХФ разослали письма во Всемирное антидопинговое агентство, чтобы поддержать меня, – сказал Третьяк. «Однако Международное антидопинговое агентство заявило, что никаких исключений не будет, хотя я был частью олимпийского движения последние 50 лет. Но если такое решение вступило в силу, мы должны ему следовать».

Российский хоккейный вратарь Третьяк

В декабре 2020 года компания Tretac была награждена сертификатом Всемирной олимпийской ассоциации (WOA) за вклад в развитие олимпийского движения, а также в продвижение ценностей Международного олимпийского комитета (МОК). Свидетельские показания Третьяку передал президент МОК Томас Бах на заседании ИИХФ 6 декабря в штаб-квартире МОК.

Третьяк родился 25 апреля 1952 года, в прошлом вратарь сборной Советского Союза по хоккею с шайбой.

Легендарный игрок признан одним из лучших хоккеистов ХХ века Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF). Как игрок хоккейного клуба ЦСКА и сборной СССР он выиграл десять чемпионатов мира (1970-1971, 1973-1975, 1978-1979, 1981-1983 годы) и три олимпийских золота (1972, 1976, 1984).

Санкции против российского спорта

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Швейцария, 17 декабря 2020 года частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций в отношении российского спорта.

Решением Спортивного суда российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Исполнение государственного гимна России также исключено из международных спортивных мероприятий на следующие два года, включая предстоящие этим летом Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.