Президент Тайваня подтвердил, что силы США обучили солдат на острове – CNN

ТАЙБЭЙ (Рейтер) – Президент Цай Инь-вэнь сказал в интервью CNN, что небольшое количество американских военнослужащих находится на Тайване для обучения тайваньских солдат, подчеркнув присутствие американских войск на самоуправляемом острове, который рассматривает Китай. Королева.

напряженность Отношения между Тайванем и Китаем, который не исключает силового захвата острова, резко вырос в последние недели из-за усиления военного и политического давления на Пекин.

«У нас есть широкий спектр сотрудничества с Соединенными Штатами с целью повышения нашей обороноспособности», – сказал Цай CNN в интервью, которое было передано в четверг.

Когда ее спросили, сколько американских военнослужащих развернуто на Тайване, она ответила только, что «не так много, как люди думают».

Это подтверждение приходит в то время, когда Китай резко усиливает военное давление на Тайвань, включая неоднократные вылеты китайских боевых самолетов в зону опознавания ПВО Тайваня.

Хотя многие тайваньские и международные СМИ, в том числе Reuters, ранее сообщали об этом упражнение С американскими войсками официальное подтверждение может ухудшить отношения между США и Китаем в то время, когда Пекин проводит агрессивные военные учения недалеко от Тайваня.

Отвечая на вопрос о комментарии Цая, министр обороны Тайваня Чиу Гоченг сказал репортерам, что военные взаимодействия между Тайванем и Соединенными Штатами “многочисленны и очень часты” и что они продолжаются в течение длительного времени.

«В ходе этих обменов можно обсудить любую тему», – сказал он.

Но он добавил, что Цай не сказал, что американские войска постоянно дислоцированы или укреплены на Тайване, отвечая на вопросы законодателей о том, что, если бы они были таковыми, это могло бы быть поводом для нападения Китая на остров.

«Нет никакой связи между обменом личным составом и размещением войск», – сказал Чиу.

Соединенные Штаты вывели свои войска, постоянно дислоцированные на Тайване, когда они разорвали дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина в 1979 году.

Хотя Тайвань отправляет пилотов F-16 тренироваться в США, на базу ВВС Люк в Аризоне.

Соединенные Штаты, как и большинство стран, не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но это его самый важный международный союзник и крупный поставщик оружия.

Цай сказал, что Тайвань является независимой страной и неоднократно клялся защищать свою демократию и свободу.

Отвечая на вопрос о сообщениях о присутствии американских войск на Тайване, министерство иностранных дел Китая ранее в этом месяце заявило, что Соединенные Штаты должны прекратить военные связи и продажу оружия Тайваню, чтобы не навредить двусторонним связям.

(Отчетность Бена Бланшара и Имо Ли) Редакция Уильяма Малларда

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