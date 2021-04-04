Президент Украины ввел санкции в отношении Российского агентства по гуманитарному сотрудничеству – мир

Киев, 4 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции Совета национальной безопасности и обороны против Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, граждан, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству, Корпорации «Волга Днепр» и 77 других компаний, как следует из указа президента РФ веб-сайт его офиса в воскресенье.

В черный список занесены предприятия СНАБКОМ, СПБ «Звездочка», Завод «Спигрегат», Завод «Молот-Механика», Севастопольский машиностроительный завод «Севмормась-2М», Судоремонтный центр «Дальзавод», Севастопольский станкостроительный завод, 322 и 514 авиационных ремонтных завода.

Помимо российских компаний, в санкции попали также многие украинские и иностранные компании. Личные наказания были также применены к десяти гражданам Украины, которые, по словам президента Зеленского, входят в «десятку крупнейших украинских контрабандистов».

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал Совет национальной безопасности и обороны рассмотреть вопрос о целесообразности работы Управления по гуманитарному сотрудничеству России в стране.

Он заявил, что «представительство Россотрудничества в Украине и киевский Российский центр науки и культуры участвуют в распространении российских романов и пропаганды по всему миру под прикрытием культурного и научного сотрудничества».

В частности, министра возмутила публикация 9 марта в аккаунте Россотрудничества в Facebook о проведении мероприятия под названием «Международный конкурс современных поэтов». День Шевченко, назвавший Тараса Шевченко «русско-украинским поэтом».

Вице-президент Совета Российской Федерации Константин Косачев призвал в субботу воздержаться от закрытия Украинского культурного центра в Москве в качестве ответной меры, которой в любом случае следует следовать. Он раскритиковал это решение, назвав его «еще одним примером постепенного ухудшения политики украинских властей в отношении России» и призвал «не брать верх над местными националистами».

Федеральное агентство России по делам Содружества Независимых Государств и граждан, проживающих за рубежом, открыло свой офис в Украине в 2007 году. Оно действует в соответствии с соглашением о СМИ и культурных центрах, одобренным правительствами Украины и России. Согласно этому соглашению, в Москве будет действовать Украинский национальный культурный центр.

В числе приоритетов филиала Россотрудничества – двусторонние человеческие отношения. Он разрабатывает и реализует проекты и программы в поддержку русского языка, популяризации русской культуры и образовательных услуг, а также оказывает помощь гражданским сообществам и ветеранским организациям.