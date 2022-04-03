Президент Украины обвинил Россию в геноциде Новости войны России и Украины

Президент Украины Владимир Желенский обвинил Россию в геноциде в его стране, а западные лидеры осудили изображения мертвых украинских мирных жителей в городе, покинутом российскими войсками недалеко от Киева.

«Тогда это просто стало известно нам. Ликвидация всей нации и ее народа», — сказал Зеленский в интервью CBS «Лицом к нации» в воскресенье.

«Мы граждане Украины. Мы не хотим подчиняться политике Российской Федерации. Именно поэтому нас уничтожают и уничтожают».

Комментарии Зеленского прозвучали через день после того, как украинские войска вошли в город Пуча под Киевом и обнаружили, по словам официальных лиц и свидетелей, тела мирных жителей, убитых российскими войсками.

Украина обвиняет российские силы в «резне» в Пуче. Министерство обороны России опровергло обвинения в опубликованном в пятницу заявлении, в котором говорится: «Подобные необоснованные обвинения в отношении российской разведки выдвигались неоднократно.

В Пуче министерство заявило, что «ни один гражданин не сталкивался с насилием со стороны российских военных».

Изображения поступили из Пучи после того, как в субботу Украина заявила, что ее силы восстановили контроль над всей Киевской областью и освободили города от российских войск.

Организация Объединенных Наций заявила, что обнаружение массовых захоронений в Пуче подняло серьезные вопросы о возможных военных преступлениях и подчеркнула важность защиты улик.

«То, что известно на сегодняшний день, вызывает серьезные и запутанные вопросы о возможных военных преступлениях и серьезных нарушениях международного гуманитарного права», — заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Хьюман Райтс Вотч (HRW) заявила в воскресенье, что «российские вооруженные силы зафиксировали несколько случаев нарушения законов о войне» в районах, контролируемых Россией, таких как Черновцы, Харьков и Киев.

ООН сообщает, что более 1300 человек были убиты и 2017 ранены в стране, в том числе 64 ребенка. Он считает, что реальные цифры «значительно выше».

Призыв к ответственности

Желенский сказал, что другие разделили вину за то, будет ли президент России Владимир Путин привлечен к ответственности.

«Я считаю, что все военачальники, все те, кто давал указания и директивы, должны быть адекватно наказаны», — сказал он.

На вопрос, каково адекватное наказание, он сказал: «Если мы увидим людей со связанными за спиной руками и обезглавленными… Я не знаю, какой закон или какой тюремный срок для этого достаточен».

Видео потенциальных издевательств над российскими военнопленными #Украина Силы достаточно надежны, чтобы требовать эффективного расследования. Если злоупотребление подтверждается, оно становится военным преступлением.

https://t.co/dBqn0u4t9F pic.twitter.com/DzLSfY9GK8 — Хьюман Райтс Вотч (hrw) 3 апреля 2022 г.

Имран Хан из «Аль-Джазиры», посетивший Пучу, сказал, что после того, как украинские силы захватили город, он ходил по домам.

«Они ищут лазейки, которые могли оставить российские войска», — сообщил он из Киева.

«Украинцы ищут новых жертв, чтобы оказаться в ловушке внутри зданий», — добавил Хан.

Он сказал, что число погибших в городе возрастет, которое местные власти объявили о 300.

‘Жестокий’

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что изображения мертвых украинских мирных жителей, найденные в Пуче, были «ударом под дых» и что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убийства в Пуче были «жестокостью», невиданной в Европе десятилетиями.

На вопрос, должны ли российские войска уйти с позиций до вторжения 24 февраля, Зеленский сказал: «Необходимо отвести 100 процентов войск как минимум к границам, существовавшим до 24 февраля.

«По крайней мере, она начнет обсуждать другие вопросы об агрессии», — добавил он.

Тем временем лидер Демократической партии Италии призвал к полному запрету нефти и газа.

«Сколько #Bucha, прежде чем мы перейдем к полному нефтегазовому эмбарго России», — написал Энрико Летта в Twitter в воскресенье. «Время вышло.»

«Путин и его сторонники почувствуют последствия», — сказал канцлер Германии Олаф Шоулз, добавив, что западные союзники примут новые санкции в ближайшие дни.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт призвала ЕС обсудить запрет на импорт российского газа — отход от противодействия Берлина идее запрета на импорт российских энергоресурсов.