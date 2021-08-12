Премьера Apple Original ‘Finch’ с Томом Хэнксом в главной роли состоится 5 ноября

Apple сегодня объявить Премьера оригинального фильма «Зяблик» с Томом Хэнксом в главной роли состоится на Apple TV + в пятницу, 5 ноября, и в нем будет опубликована первая часть кадра из фильма.

Первый взгляд на «Зяблика», которым делится Apple.

Фильм, который, как ожидается, будет претендентом на сезонные награды, рассказывает о человеке, роботе (которого играет актер «Убирайся» Калеб Лэндри Джонс) и собаке, которые образуют маловероятную семью. Apple описывает фильм следующим образом:

В «Финче» человек, робот и собака образуют неожиданную семью в мощном и волнующем приключении в поисках одного человека, чтобы обеспечить заботу о его милом собачьем компаньоне после его ухода. Хэнкс играет Финча, инженера-робототехника и одного из немногих выживших после катастрофического солнечного события, оставившего мир пустошью. Но Финч, который десять лет живет в подземном логове, построил свой собственный мир, который он разделяет со своей собакой Гудиером. Он делает робота, которого играет Джонс, чтобы следить за Goodyear, когда он больше не может. Пока трио отправляется в опасное путешествие на безлюдный американский Запад, Финч стремится показать своему творению, который называет себя Джеффом, радость и изумление от того, что значит быть живым. Их поездка полна испытаний и юмора, поскольку Финчу так же трудно заставить Джеффа и Гудиера поладить, как ему справиться с опасностями нового мира.

Apple выиграла права на Finch в начале этого года после подачи заявок от нескольких вещательных сетей. Это будет второй фильм с участием Хэнкса, премьера которого состоится на Apple TV + после прошлогоднего фильма о войне «Грейхаунд». Финч появится на Apple TV + в конце этого года, 5 ноября, добавив к растущей линейке фильмов Apple TV +.

Ранее сегодня Apple также Присоединяйтесь к обсуждению Для продвижения “CODA”, еще одного из его оригинальных фильмов, премьера которого состоится 13 августа на “Apple TV +”. Дискуссия между актерами фильма, включая Марли Мэтлин, Троя Коцура и Дэниела Дюранта, а также сценариста и режиссера Сиана Хедера, касалась включения американского языка жестов на съемочной площадке, важности достоверного отбора и представления людей с ограниченными возможностями и универсальности историй.